Stefan Meissner „Krzysztof” ze Zgrupowania „Gurt” tak pisał o tej broni: „Ta akcja o tyle mi się wryła w pamięć, że wówczas się stałem właścicielem STEN-a. To była na owe czasy broń, którą każdy Powstaniec chciał mieć. […] Później już się z tym STEN-em nie rozstawałem aż do momentu, jak mnie zanieśli na noszach do szpitala. […] Spałem zawsze z moim nieodłącznym STEN-em”.