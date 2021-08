Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie kojarzy nazwiska profesora Witolda Kieżuna i słynnej fotografii młodego Powstańca obwieszonego zdobyczną, niemiecką bronią. Znane jest bohaterstwo „Wypada” (taki pseudonim zyskał po słynnej akcji, w czasie której sam wziął do niewoli kilkunastu Niemców), za które od koniec Powstania, 23 września 1944 r. gen. Bór-Komorowski odznaczył go Orderem Virtuti Militari. W 1945 r. uwięziony przez nową władzę znalazł się w krakowskim więzieniu na Montelupich, stamtąd został wywieziony do sowieckiego łagru na obrzeżach pustyni Kara-kum. Przeszedł najcięższe choroby w tym śmiertelną beri-beri. Przeżył. Na mocy amnestii z 1946 r., wrócił do kraju. Po wojnie zajmował się ekonomią, zdobywając uznanie na arenie międzynarodowej. Jeszcze mając ponad 90 lat prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach. Człowiek o nieprzeciętnej inteligencji, umiejętnościach i bardzo silnym charakterze – taka zostanie po nim pamięć.

Wrażliwość wyniesiona z domu

Mało kto wie, że ten twardy mężczyzna miał duszę artysty, był kompozytorem wielu utworów muzyki fortepianowej i autorem wzruszających nowel. Miłość do literatury i muzyki wyniósł z rodzinnego domu. Towarzyszyły mu nawet w najtrudniejszych okresach życia.

Urodził się 6 lutego 1922 r., w rodzinie znanego wileńskiego lekarza Witolda Kieżuna. Matka Leokadia Kieżun z d. Bokun, była dentystką, ze względu na słabe zdrowie młodszego syna Witolda, zrezygnowała z pracy i zajęła się jego wychowaniem. Wpoiła mu miłość do Ojczyzny, sztuki i ludzi. Ze łzami w oczach wspominał pierwsze lekcje patriotyzmu – wierszyk Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Wymawiane przez matkę słowo „Polska” brzmiało jak największa świętość.

– Wcześnie nauczyłem się czytać, pierwsze samodzielnie przeczytane pozycje to: „Pan Tadeusz” i „Trylogia”, którą dostałem na urodziny. Wyjątkowe lektura, które już wtedy wywoływały we mnie ogromne emocje , przez całe życie wielokrotnie do nich wracałem i zawsze podobnie przeżywałem – wspominał.

Z Wilna do Warszawy

W kwietniu 1930 r. niespodziewanie zmarł jego starszy brat, ojciec bardzo przeżył tę śmierć i sam odszedł kilka miesięcy później. Zakończyło się beztroskie i szczęśliwe dzieciństwo Witka. Po tych najpiękniejszych latach zostało wspomnienie szczęśliwej rodziny siadającej przy wspólnym stole, dzielącej się chlebem i przeżyciami. Na zawsze w jego sercu i pamięci pozostały słowa ojca: „Pamiętaj, prawdziwy mężczyzna nigdy nie łamie przysięgi”.

Leokadia Kieżun zdecydowała się przeprowadzić z Wilna do Warszawy , nie chciała, żeby jej jedyny syn żył w cieniu zmarłych.

– Jeszcze nie miałem skończonych dziesięciu lat, wyjazd z Wilna przerażał mnie. Żal było dobrze znanych miejsc, pozostawionych przyjaciół, rodziny. Wtedy nie zastanawiałem się, czy przyzwyczaję się do nowego miejsca, raczej wierzyłem, że wrócimy do siebie, do Wilna – wspominał.

Zamieszkali na Żoliborzu… – Jakoś tak naturalnie wrosłem w Warszawę, stała się moim domem, o który walczyłem i do którego wracałem ze wszystkich podróży – opowiadał autorce.

W lutym 1932 r. Witold kończył 10 lat, były to jedne z najsmutniejszych urodzin, pierwsze bez ojca i brata, daleko od Wilna, miejsca będącego dotąd bezpieczną przystanią. Matka znając jego ogromne zamiłowanie do muzyki, zrobiła mu wyjątkowy prezent…

– W Warszawie odbywał się drugi Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Matka zabierała mnie na koncerty, wiedząc, że pozwoli mi to choć na krótko zapomnieć o przeżywanym dramacie. Pod koniec marca odbył się koncert finałowy, dwóch laureatów miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę wybrano w drodze losowania – ostateczne wyniki podano dopiero nad ranem. Następnego dnia nie poszedłem do szkoły , mama napisała mi usprawiedliwienie. Zupełnie niepotrzebnie obawiałem się reakcji nauczyciela, bo sam będąc wielbicielem muzyki Chopina, doskonale mnie rozumiał”.

Chopin w konspiracji

Witold Kieżun marzył o karierze pianisty. Pobierał lekcje gry. Nauczyciele wróżyli mu wielką karierę, dlatego naukę kontynuował jeszcze w czasie okupacji, wierząc, że po wojnie weźmie udział w konkursie chopinowskim.

Działalność konspiracyjna, tajne studia, konieczność pracy zarobkowej uniemożliwiły systematyczne ćwiczenia. Przez kilka miesięcy muzyka stała się dla niego źródłem utrzymania. Na Żoliborzu w kawiarni Solmare, między 18 a 20 grał lekką, popularną muzykę. Po zamknięciu lokalu, kiedy zostawali stali bywalcy, ludzie zaufani, zapraszani przez właścicielkę, grał to co zakazane – najczęściej Chopina.

– Przed wojną marzyłem o pełnej sali koncertowej, o wielkich brawach i owacjach. W czasie okupacji cieszyła garstka słuchaczy, która decydując się przyjść na ten koncert mogła zapłacić największą cenę – stracić życie.

W czasie Powstania został ranny w rękę, to ostatecznie zniszczyło resztki marzeń o karierze pianisty, ale miłość do muzyki pozostała na zawsze. Bardzo chętnie grał dla siebie i rodziny oraz komponował. Z różnych okresów jego życia pozostało kilkadziesiąt utworów.

Witold Kieżun zamarł 12 czerwca 2021 r. w wieku 99 lat.