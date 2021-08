Biorący udział w natarciu, ciężko chory na płuca pchor. Jerzy Frymus, „Garbaty” po oczyszczeniu gmachu podjął się akcji, która stała się symbolem rozpoczętej walki. Tak opisał te chwile Bronisław Lubicz-Nycz: "Garbaty" przerwał już strzelanie. Zebrał siły do nowej akcji […]. Zbiega więc na parter i od łączniczek, które tam zastał, otrzymuje dużą flagę. Chowa ją na piersi. Dozorca domu wręcza mu trzymetrowy maszt. Do grupy powstańców, którzy właśnie nadbiegli, "Garbaty" woła: "Wieszamy flagę, kto ma broń – za mną!". […] Biegli co sił 16 pięter. […] Zziajani biegiem Powstańcy dotarli wreszcie na szczyt . […] Rozwinęła się biało-czerwona. Padły rozkazy "Garbaty": "W dwuszeregu zbiórka. Na ramię broń! Prezentuj broń!". Salutujących flagę dobiegły z dołu okrzyki: Hurra! Hurra! I śpiew "Warszawianki”.