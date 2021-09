Adamkiewicz mając 15 lat została żołnierzem Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką Zgrupowania "Chrobry II”.

Po klęsce zrywu z 1944 r. była więźniem dwóch niemieckich obozów śmierci - Auschwitz-Birkenau oraz Mauthausen-Gusen.

Adamkiewicz była zaangażowana w akcję mówienia prawdy o niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. - To jest nie do opisania, jak byliśmy traktowani. Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to "polskie obozy". Obozy są niemieckie - podkreślała w 2018 r. w filmie opublikowanym na Twitterze KPRM klip i opatrzonym hashtagiem #GermanDeathCamps. - To, co działo się w Auschwitz powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie; taka rzecz nie powinna się powtórzyć - dodała.

Lucyna Adamkiewicz została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.