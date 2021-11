Na aukcję w Jerozolimie trafił stempel do wykonywania tatuaży w Auschwitz. Muzeum Yad Vashem potępiło dom aukcyjny za motywowaną "zachłannością" decyzję o sprzedaży tego przedmiotu, zakwestionowało też jego autentyczność - podaje we wtorek portal Times of Israel.

Dom aukcyjny Tzolmans wycenił wartość stempla na 30-40 tys. dol. We wtorek po południu najwyższa oferta wynosiła 1810 dol. Aukcja potrwa do 9 listopada. Reklama Yad Vashem nie odkupi stempla Yad Vashem odrzuciło apel, by to muzeum odkupiło stempel, aby nie trafił w niepowołane ręce, argumentując, że nie będzie płacić za memorabilia związane z Holokaustem, aby nie zachęcać ludzi do handlowania takimi przedmiotami. Meir Colman szef domu aukcyjnego bronił decyzji o wystawieniu stempla na sprzedaż i powiedział, że aukcja "zwiększa świadomość" Zagłady, a przedmiot ten nie powinien "zniknąć z kart historii".