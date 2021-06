Byli dyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku domagają się usunięcia miejsc pamięci. "Jeśli to nie głupota, to jest to antypolonizm w czystej postaci. Pytanie: dlaczego nienawidzą Polski?" – mówił w programie „#Jedziemy” w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

