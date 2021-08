Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zawiadomi prokuraturę

Reklama

Jako organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona dobrego imienia RP złożymy zawiadomienie do prokuratury - poinformował Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, odnosząc się do wypowiedzi posła Artura Łąckiego (KO).

Łącki w niedzielę wieczorem był gościem programu "Minęła 20" na antenie TVP Info. Dyskusja dotyczyła konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem. Poseł PO powiedział, że "Obozy koncentracyjne, w których mordowało się Żydów, Polaków i wszystkich innych, powstały na terenie Polski, dlatego że w Polsce był największy antysemityzm przed II wojną światową". Dopytywany, czy to jest jego opinia, czy kogoś cytuje, odpowiedział: To nie jest moja opinia. To jest opinia wielu historyków światowych.

Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu ocenił na Twitterze, że jest to "zachowanie nieodpowiadające godności posła".

"Jako organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego złoży zawiadomienie do prokuratury" - przekazano.

We wpisie przytoczono Art. 133 Kodeksu karnego, który głosi, że "Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Złożymy również wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o pilnie ukaranie Artura Łąckiego, jego zachowanie skrajnie nie odpowiada godności posła" - podkreślono.

Prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Dariusz Matecki dodał we wpisie na Twitterze: "Nie odpuścimy, nie tylko Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu złoży w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury. Działamy".