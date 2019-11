IPN odkrył nieznany, zbiorowy grób ofiar Treblinki. "Naszym celem nie jest doprowadzenie do ekshumacji" [ZDJĘCIA]

Eksperci podczas prac na terenie iemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I

O odkryciu nieznanej zbiorowej mogiły poinformował w czwartek PAP dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego prok. Andrzej Pozorski. Przeprowadzone dotąd czynności doprowadziły do ujawnienia na terenie obecnego parkingu położonego w kompleksie leśnym, przylegającym do miejsca, gdzie funkcjonował obóz Treblinka I, mogiły o wymiarach 4,5 na 3,4 metra, w której znajdują się szczątki ludzkie - poinformował prok. Pozorski. Dodał przy tym, że szczątki ludzkie specjaliści ujawnili tuż po zdjęciu wierzchniej, ok. 10-15-centymetrowej, warstwy ziemi.