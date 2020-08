Według ustaleń ARD, tysiące dzieci powierzano byłym nazistowskim przywódcom w ramach tzw. kuracji rekonwalescencyjnych. Ale zamiast pielęgnacji i wypoczynku – dzieci nierzadko były narażane na tortury i maltretowanie. Według niemieckiej telewizji zdarzenia te miały miejsce aż do lat 80.

- Tak naprawdę musiałeś w trakcie pobytu ciągle uważać, aby nie zostać popchnięty, przewrócony lub zamknięty za karę. To doprowadziło do tego, że stałem się kłębkiem nerwów, a czas tam spędzony wspominam jako najgorszy w moim życiu – wspomina jeden z "kuracjuszy".

Do najbardziej znanych niemieckich nazistów, zarządzających tymi placówkami, należał Hugo Kraas (1911- 1980). Był jednym z najwyższych rangą generałów Waffen SS i należał do "Leibstandarte Adolf Hitler", czyli zaufanej gwardii przybocznej Hitlera. Krass znał go osobiście, podobnie jak ministra propagandy Josepha Goebbelsa. Hitler nawet wysłał mu osobisty list gratulacyjny z okazji ślubu.

Pomimo swoich zbrodni wojennych, Kraas został w 1969 roku mianowany dyrektorem uzdrowiska dziecięcego w St. Peter-Ording. Jak podkreśla dziennik "Bild", nie był to wyjątek.

Na wyspie Borkum na Morzu Północnym Werner Scheu – inny nazistowski zbrodniarz – prowadził w latach 50. uzdrowisko dla dzieci „Mövennest”. W 1941 roku jako oficer brał udział w rozstrzelaniu 220 litewskich Żydów (kilku z nich rozstrzelał osobiście). Według ustaleń ARD, w zarządzanym przez niego sanatorium dzieci były nękane i torturowane. Jedna z ofiar sadysty opowiada, że stała wiele godzin boso na zimnej podłodze, a innym razem została zamknięta za karę w saunie.

Z kolei w latach 60. w bawarskim Berchtesgaden Albert Viethen (zm. 1978) pracował jako dyrektor medyczny ośrodka leczniczego dla dzieci. W czasach nazistowskich był zamieszany w zbrodnie eutanazji, skazując 20 dzieci na zagładę.

Niemieccy politycy zapowiadają, że należy sprawie wieloletniego wykorzystywania i nękania dzieci podczas leczenia "przyjrzeć się bliżej".

- Trzeba się zająć wszystkim, co mogło szkodzić dzieciom i było nielegalne w trakcie leczenia – mówi Manfred Lucha z partii Zielonych. - Przecież państwo jest odpowiedzialne za ochronę dzieci - dodaje.