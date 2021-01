Wyrażamy zdumienie oraz oburzenie publikacją w Polsce "dzieła życia" Adolfa Hitlera "Mein Kampf". Nie dostrzegamy żadnych racji merytorycznych i historycznych dla wydawania psychopatologicznego "manifestu", który popchnął do zbrodni na ludzkości miliony Niemców oraz ich sojuszniczych kolaborantów - napisano w oświadczeniu przesłanym w niedzielę PAP.

Apel rodziny Karskiego

Apel w imieniu rodziny i Towarzystwa Jana Karskiego podpisała Wiesława Kozielewska-Trzaska, wiceprzewodnicząca Towarzystwa, bratanica Karskiego.

Uważamy to za moralne zło. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że komentarz do polskiego "Mein Kampf" ma obnażać jego zło i "roztłumaczać" Polakom. Oni naprawdę, w ogromnej większości, doskonale to pojmują. Możemy sobie natomiast wyobrazić, jakie miejsce zajmie ta książka na półkach współczesnych wyznawców Hitlera cyklicznie świętujących jego urodziny - podano.

Zdaniem sygnatariuszy oświadczenia, "Mein Kampf" jest "nośnikiem moralnej epidemii porażającej umysły i infekującej zło". Doskonale jest to rozumiane w ogromnej większości państw, które tej wydawniczej zarazy zabraniają. Naprawdę nie trzeba sprzyjać zarazie koronawirusa, aby uwierzyć jak tragicznie może być skuteczna - napisali.

W ocenie autorów oświadczenia wydanie "Mein Kampf" obraża pamięć ofiar Hitlera, "zwłaszcza w Polsce tak tragicznie doświadczonej jego zbrodniami. Przeciw którym emisariusz Państwa Podziemnego i Rądu RP na Wychodźstwie Jan Karskim podjął swoją heroiczną walkę".

"Osobiście, jako bratanica i córka chrzestna Jana Karskiego uważam, że teraz przewraca się grobie" - napisała Wiesława Kozielewska-Trzaska.

Nowe wydanie "Mein Kampf"

20 stycznia nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się książka "Mein Kampf. Moja walka. Edycja krytyczna" Adolfa Hitlera, pod redakcją i w tłumaczeniu Eugeniusza Cezarego Króla.

Mein Kampf" Adolfa Hitlera to jedna z najbardziej złowrogich książek w dziejach ludzkości. Przygotowała grunt pod drugą wojnę światową – najbardziej krwawą z wojen ‒ i masowe zbrodnie Trzeciej Rzeszy. Po upadku reżimu hitlerowskiego "Mein Kampf" w wielu krajach została zakazana - napisano na stronie internetowej wydawnictwa Bellona.