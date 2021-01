"(Stalin) zawsze wyróżniał się szczerą miłością do Rosji, osobistą skromnością, najwyższym intelektem, był człowiekiem wymagającym i wysoce skutecznym" - czytamy w gazecie "Kolskij Majak", organie komitetu Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) w Murmańsku.

Rosja krajem postępu dzięki Stalinowi?

Kilkunastu lokalnych działaczy KPRF z tego miasta zaapelowało ostatnio, by w Murmańsku "odpowiednio upamiętnić Stalina" - relacjonuje wydawany w Norwegii portal The Barents Observer. - Stalin przykładał szczególną wagę do rozwoju Murmańska - mówi jeden ze wspierających akcję lokalnych polityków. W 1933 roku dyktator odwiedził Murmańsk, który w następnych latach stał się największym rosyjskim miastem na Dalekiej Północy.

"Pod przywództwem Stalina obywatele ZSRR przemienili Rosję z kraju rolniczego w światowe centrum zaawansowanych technologii, rozwoju przemysłowego i postępu naukowego" - przekonuje "Kolskij Majak".

Wyniki sondy internetowej zaskakują?

Według nieformalnej sondy internetowej przeprowadzonej przez lokalną stację telewizyjną pomysł budowy pomnika Stalina w Murmańsku cieszy się poparciem 42 proc. mieszkańców miasta. - Jako szef lokalnej administracji jestem gotowy, by rozważyć tę inicjatywę (...), jako obywatel wolałbym, by pomniki tak kontrowersyjnych postaci z sowieckiej historii nie były budowane w Murmańsku - powiedział lokalnemu portalowi szef miejskiej administracji Jewgienij Nikora.

Miejscowy artysta już przygotował projekt popiersia Stalina, trwa także akcja zbierania funduszy na jego realizację - informuje z kolei niezależna "Nowaja Gazieta" przypominając o tysiącach ofiar stalinowskiego terroru w regionie Półwyspu Kolskiego.

Pomnik Stalina już raz stał w Murmańsku, jednak po śmierci dyktatora w 1953 roku szybko go zdemontowano, podobnie jak w większości innych sowieckich miast - przypomina The Barents Observer. "Sentyment do tego masowego mordercy nie jest charakterystyczny tylko dla Murmańska; według badań z 2019 roku 70 proc. Rosjan ocenia, że Stalin odegrał pozytywną rolę w historii ich kraju" - pisze portal.