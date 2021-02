Kilkanaście dni temu IPN poinformował, że stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu objął dr Tomasz Greniuch. Decyzja ta wzbudziła szereg kontrowersji, a media przypomniały, że Greniuch w przeszłości był działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego, a także że wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Przeciwko decyzji IPN zaprotestowali m.in. historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także posłowie KO.

Reklama

Dworczyk: Greniuch sam powinien zrezygnować

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podkreślił w Radiu Zet, że nie można stygmatyzować ludzi i uważać, że w ogóle powinni być wykluczeni z jakichkolwiek działań, natomiast rzeczywiście tego stanowiska, osoba z takimi doświadczeniami nie powinna zajmować. – Taka osoba powinna zrobić w tym momencie krok w tył i nie powinna pełnić funkcji szefa wrocławskiego IPN-u – ocenił. Greniuch sam powinien podać się do dymisji? - Tak byłoby najlepiej na instytucji i sprawy – uważa Dworczyk. Jego zdaniem byłoby to z korzyścią i dla instytucji, i dla wizerunku Polski.

Greniuch przeprasza

Nigdy nie byłem nazistą, za nieodpowiedzialny gest sprzed kilkunastu laty jeszcze raz przepraszam i uważam to za błąd. Symbole i gesty, które wznosiłem to była młodzieńcza brawura, często głucha na zdrowy rozsądek i konsekwencje. Nigdy jednak nie miały one podłoża gloryfikowania totalitaryzmów! – oświadczył niedawno Greniuch.

IPN podaje, że Tomasz Greniuch jest prawnukiem legionisty Józefa Piłsudskiego, obrońcy Lwowa, którego rodzina została doświadczona przez oba totalitaryzmy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. 19-letni Marian Greniuch – wujek Tomasza Greniucha – jak czytamy w komunikacie - członek Szarych Szeregów, został aresztowany przez gestapo i po brutalnym śledztwie osadzony w KL Auschwitz 10 stycznia 1941 r. Jako więzień polityczny został rozstrzelany 11 listopada 1941 r.

Sasin ostro o nominacji

W IPN nie powinno być miejsca dla ludzi, którzy hajlowali. Im szybciej ta sprawa zostanie zamknięta dymisją, tym lepiej - podkreślił na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, komentując powołanie Greniucha.

Fogiel: powołanie co najmniej kontrowersyjne

Uważam to za decyzję co najmniej kontrowersyjną; tego typu przeszłość jest wybitnie niefortunna - zaznaczył z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Ja, osobiście jako ja, uważam, że pewnie byłoby mniej kontrowersyjnie, nie byłoby takich artykułów za granicą, gdyby tę funkcję powierzono komuś innemu - ocenił Fogiel.

Podkreślił, że IPN jest instytucją niezależną, a decyzje takie jak powołanie Greniucha pozostają w gestii prezesa IPN Jarosława Szarka. Władze IPN-u, zwierzchnicy pana Greniucha, chwalą jego pracę, mówią, że jest dobrym historykiem. To jest decyzja pana prezesa Szarka, co dalej z tą sprawą - powiedział Fogiel.