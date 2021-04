Dziś już wiemy, że funkcjonariusze rosyjskiego wywiadu wojskowego (wówczas GRU, obecnie GUGSz) nie w pełni wykonali swoje zadanie. Amunicja miała zostać zniszczona dopiero po przewiezieniu do Bułgarii. Według różnych źródeł Gebrew sprzedawał broń do Syrii albo na Ukrainę; sam zaprzecza, jakoby wysyłał ją do Kijowa. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, byłaby ona wykorzystana wbrew interesom Rosji w walce z siłami wiernymialbo z rosyjską agresją w Zagłębiu Donieckim. Jesienią 2014 r. konflikt znów się zaostrzył; trwa gorączkowa obrona donieckiego lotniska przez wojska rządowe, a niebawem dojdzie do krwawej bitwy o worek debalcewski, po której regularna wojna zamieni się – aż do dziś...