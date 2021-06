Ambasada RP we Włoszech zaprotestowała w czwartek na Twitterze przeciwko sformułowaniu "polski obóz nazistowski" w odniesieniu do niemieckiego obozu Stutthof, jakie znalazło się w dzienniku "Il Fatto Quotidiano". To określenie obraźliwe - oceniła polska placówka.

Zareklamowany także na Twitterze artykuł dotyczy 96-letniej byłej sekretarki w niemieckim nazistowskim obozie Irmgard Furchner, która ma być sądzona za udział w ponad 11 tys. zbrodni. Reklama Interwencja Ambasady RP W reakcji na to określenie Ambasada RP w Rzymie, kierowana przez Annę Marię Anders, napisała: "Nie istniały +polskie obozy nazistowskie+. Prosimy o poprawienie tego wyrażenia - błędnego, zwodniczego i obraźliwego dla narodu polskiego, który tak wiele wycierpiał podczas drugiej wojny światowej w czasie okupacji kraju przez nazistowskie Niemcy". Ambasada RP poinformowała zarazem PAP, że zdecyduje, czy będzie dodatkowo interweniować w redakcji. Pod tweetem gazety zamieszczono wiele komentarzy z protestami przeciwko użyciu tego sformułowania.