Muzeum w Mamerkach podało termin wejścia do tuneli, które odkryto w maju na terenie bunkrów w Mamerkach. Uzyskano już wymagane prawem zgody Lasów Państwowych oraz konserwatora zabytków, a to otwiera drogę do eksploracji tuneli. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 24 czerwca, o godz. 10:00.

Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty

Wydarzeniem już zainteresowały się media. Jak podało National Geographic: "cała Polska mówi o poszukiwaniach Bursztynowej Komnaty w Mamerkach". O odkryciu tuneli donosiły zarówno media ogólnopolskie, jak i zagraniczne, m.in. brytyjski Daily Mail. Relację video z odkrywania tuneli przeprowadzi na swojej stronie internetowej oraz na YouTube radio RMF FM. Na miejscu pojawią się też z pewnością inne media.

Wszystko to dlatego, że znalezienie dodatkowych tuneli w Mamerkach to szansa na wielkie emocje i dalsze odkrycia. Sieć tuneli może mieć co najmniej 50 metrów długości. Kanały stanowią część nieznanego dotychczas systemu podziemnych korytarzy, który wymaga dokładnej penetracji.

– Zanim wejdziemy pod ziemię, użyjemy kamer inspekcyjnych, aby wykluczyć obecność niewypałów. Gdy to już się uda, zajmiemy się dokładnym zbadaniem zawartości kanałów – mówi Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach.

Pierwszy etap

Odkopanie wejść do tuneli i sprawdzenie ich kamerami to pierwszy etap prac. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, przedstawiciele muzeum oraz wyznaczeni poszukiwacze skarbów wejdą do tuneli z oświetleniem i kamerami. Użycie kamer pozwoli na transmitowanie obrazu na żywo. Ewentualne przeszkody będą na bieżąco odkopywane, dzięki czemu będzie można sprawdzić dokąd prowadzą tunele oraz jaka jest ich zawartość.

Co może znajdować się pod ziemią? W tunelach mogą zostać odnalezione rozmaite pamiątki po hitlerowcach, którzy w czasie II wojny światowej stacjonowali w bunkrach. Mogą to być m.in. dokumenty, sztućce, porcelana. Niektórzy twierdzą, że możliwe jest nawet znalezienie Bursztynowej Komnaty.