Okolice centrum kongresowego w dzielnicy Hyllie, gdzie obędzie się konferencja, oraz kompleks Malmoe Live, w którym premier Szwecji Stefan Loefven przywita przywódców 50 krajów zostały już zamknięte.

Malmoe niemal "zamknięte"

Na ulice Malmoe nie wyjadą autobusy komunikacji miejskiej. Policję wsparły szwedzkie służby specjalne SAPO, a także ich odpowiedniczki z Danii oraz Norwegii, a także wojsko, którego zadaniem jest monitoring z powietrza. Nad miastem obowiązuje zakaz ruchu lotniczego.

- Spodziewamy się, że ludzie mogą skorzystać z prawa do manifestowania swoich poglądów - oświadczył na konferencji prasowej poświęconej obostrzeniom związanym z forum Mattias Sigfridsson, komendant policji w Malmoe.

Policjant nie powiedział wprost, że może chodzić o liczną w Malmoe mniejszość palestyńską, która wcześniej organizowała w mieście antyizraelskie demonstracje. Ostatnio taka manifestacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Potocznie Malmoe nazywane jest Małą lub Drugą Palestyną.

Niewygodna kwestia konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Zamówiony przez samorząd Malmoe raport wykazał, że w szkołach uczniowie żydowskiego pochodzenia stają się ofiarami antysemickich ataków ze strony swoich rówieśników, a nauczyciele boją się na lekcjach omawiać kwestię konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Mieszkanka Malmoe Barbaro Posner w wywiadzie dla lokalnej gazety "Skanska Dagbladet" powiedziała, że "będąc Żydówką płaci za to w mieście wysoką cenę". Kobieta mając biżuterię z gwiazdą Dawida, spotyka się z nienawistnymi uwagami.

Archiwum Państwowe w Malmoe, które w związku z konferencją wystawiło książki o historii Żydów w mieście, ostatecznie zdecydowało się przykryć je materiałem.

Dwudniowe Międzynarodowe Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu organizowane jest w Malmoe, gdyż miasto to było miejscem przyjęcia wielu tysięcy żydowskich byłych więźniów niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Dotarli oni do portu w Malmoe z Niemiec w ramach akcji Białych Autobusów szwedzkiego Czerwonego Krzyża.

Wicepremier Gliński z wizytą w Szwecji

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński we wtorek udaje się z dwudniową wizytą do Szwecji. W trakcie jej trwania weźmie m.in. udział w Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu w Malmoe.

Wicepremier Gliński swoją wizytę rozpocznie od złożenia kwiatów na cmentarzu Norra Kyrkogarden w Lund (miasto w południowo-zachodniej Szwecji), gdzie znajduje się kwatera Polaków, byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.

Byli to więźniowie, których Szwedzki Czerwony Krzyż ewakuował do Szwecji, gdzie - mimo opieki - 24 osoby zmarły z powodu chorób i wycieńczenia. W centralnym miejscu polskiej kwatery stoi pomnik – metalowa rzeźba na nieregularnym głazie, przed nią płyta z polskim godłem. Fundatorką pomnika jest była więźniarka Ravensbrueck – Ludwika Broel-Plater. Miejscem opiekują się władze szwedzkie oraz miejscowa Polonia.

Tego dnia minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu odwiedzi też Polski Instytut Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund, gdzie znajduje się ponad 500 spisanych w formie protokołów zeznań byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz m.in. korespondencja, rysunki Jadwigi Simon-Pietkiewicz, szkice i plany obozów koncentracyjnych, zbiory poezji oraz dokumentacje z procesu hamburskiego 1946-47 oraz dokumenty i pamiątki polskiej emigracji w Szwecji.

W środę szef MKDNiS będzie reprezentował Polskę na Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu w Malmoe (południe Szwecji).

Wicepremier Gliński zabierze głos podczas sesji nt. wdrażania strategii i planów działania w walce z antysemityzmem oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom należącym do mniejszości dotkniętych antysemityzmem oraz innymi formami rasizmu i nietolerancji.

W wydarzeniu mają uczestniczyć m.in. premier Szwecji Stefan Loefven, prezydent Izraela Icchak Hercog, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Obecni będą także król Szwecji Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia.

Plany uroczystości

Podczas sesji plenarnej otwierającej forum, zatytułowanej "Pamiętaj", podjęta zostanie refleksja nad: konsekwencjami zmniejszającej się liczby ocalałych i świadków Holokaustu, ludobójstwem Romów oraz prześladowaniami, na jakie narażone były różne grupy w czasie Holokaustu.

Na stronie forum wskazano, że "społeczność międzynarodowa ma obowiązek pamiętać o Holokauście i zagwarantować, że przyszłe pokolenia zrozumieją jego przyczyny, a także zastanowią się nad konsekwencjami Holokaustu, aby zapobiec powtórzeniu się tych wydarzeń w przyszłości".

Sesja plenarna zamykająca forum odbywać się będzie pod hasłem "Reaguj". Poświęcona została problemowi antysemityzmu, rasizmu i nietolerancji. "Gdziekolwiek je widzimy, musimy zarówno reagować, jak i działać. Końcowa sesja plenarna skupi się na działaniach mających zapewnić realizację zobowiązań przedstawionych na forum oraz na tym, jak możemy połączyć siły, by wzmocnić działania na rzecz pamięci o Holokauście oraz zwalczania antysemityzmu i innych form rasizmu" - napisano na stronie forum.

W styczniu 2020 roku premier Szwecji wystosował do szefów państw i rządów, naukowców, ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z około 50 krajów zaproszenie do udziału w forum, które pierwotnie miało się odbyć w październiku 2020 r., w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Była to również 20. rocznica pierwszego Sztokholmskiego Międzynarodowego Forum nt. Holokaustu i powołania Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Z powodu pandemii forum zostało przełożone na ten rok.