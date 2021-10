W środę w szwedzkim mieście Malmoe odbywa się Międzynarodowe Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu. Jak przekazali organizatorzy, na forum obecnych jest ok. 400 uczestników, wśród nich 44 przedstawicieli państw, przede wszystkim ministrów oraz ambasadorów. Polskę reprezentuje na forum wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który zabierał głos podczas sesji nt. wdrażania strategii i planów działania w walce z antysemityzmem oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom należącym do mniejszości dotkniętych antysemityzmem oraz innymi formami rasizmu i nietolerancji.

"Polska przeciwstawia się wszelkim formom rasizmu i antysemityzmu"

Wicepremier Gliński podkreślił, że "Polska nieustannie przeciwstawia się wszelkim formom rasizmu i antysemityzmu". - Podejmowane są liczne wysiłki, aby zapobiegać antysemityzmowi we wszystkich dziedzinach życia - zapewnił.

Jak mówił, "aby wesprzeć nasze wysiłki, opracowaliśmy krajowe strategie i plany, a także wprowadziliśmy międzynarodowe akty i rekomendacje". Gliński przypomniał, że w 2016 roku Polska, jako członek Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście, uznała roboczą definicję antysemityzmu, a od 2009 r. polska Policja realizuje "Program zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego" (LEOP) oraz, konsekwentnie, "Trening przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ścigania" (TAHCLE).

- Oba programy koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom, które mogą stać się potencjalnymi ofiarami przestępstw z nienawiści. Do 2019 r. szkolenia te ukończyło łącznie ponad 100 tys. funkcjonariuszy, czyli praktycznie cała kadra - podał minister kultury.

Plan przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu

Wicepremier Gliński dodał, że polska Policja wdrożyła także plan przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom z nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. - W efekcie od 2018 r. sukcesywnie zmniejsza się liczba przestępstw z nienawiści motywowanych antysemityzmem - zwrócił uwagę.

Wskazał, że edukacja i podnoszenie świadomości na temat Holokaustu to kolejny kluczowy priorytet Polski. - Wiedza na temat okrucieństw II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu, jest uwzględniona w obowiązkowych programach nauczania historii począwszy od szkół podstawowych. Polski minister edukacji zainicjował niedawno program "Poznaj Polskę" skierowany do polskich szkół, nauczycieli i uczniów. Wszystkie szkoły otrzymają dodatkowe fundusze na organizację wycieczek do muzeów, miejsc pamięci i instytucji kultury - na liście znalazły się także miejsca pamięci o Holokauście i muzea poświęcone kulturze żydowskiej. Dwa lata temu rozpoczęliśmy również współpracę z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem S. Lauderem, której celem jest współprodukcja filmu, mającego na celu podniesienie świadomości o Holokauście wśród młodzieży szkolnej w Polsce - mówił podczas forum wicepremier Gliński. Przekazał, że film zostanie rozesłany do wszystkich szkół w Polsce.

- Polska - kraj, który był świadkiem zarówno tysiącletniej historii pokojowego współistnienia Polaków i Żydów, jak i bolesnego Holokaustu dokonanego na naszym terytorium przez nazistowskie Niemcy - ma obowiązek podtrzymywać pamięć, chronić i dbać o to dziedzictwo - podkreślił polski minister.