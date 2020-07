Blisko dwa lata musieli czekać zwiedzający Poznań, by obejrzeć wnętrza Zamku Cesarskiego. Choć budynek jest stosunkowo młody, bo liczy 110 lat, skrywa w sobie kawał historii.

Gmach był kolejno rezydencją niemieckiego cesarza, prezydenta RP a nawet Adolfa Hitlera. To tutaj rozpoczęto prace nad złamaniem szyfru Enigmy i to tutaj Feliks Nowowiejski dał ostatni koncert organowy transmitowany przez polskie radio we wrześniu 1939 r.

Projektantem budowli był Franz Heinrich Schwechten, który nadał poznańskiej siedzibie cesarza wygląd średniowiecznego zamczyska.

Chichot historii był taki, że Niemcy cieszyli się nim zaledwie 9 lat. Po Powstaniu Wielkopolskim Poznań przyłączono do Polski, a sam zamek stał się jedną z siedzib Prezydenta II RP.

Podczas II wojny światowej zamek przebudowano pod kaprysy Adolfa Hitlera. To miała być najdalej na wschód wysunięta rezydencja fuehrera.

W wieży nad gabinetem Hitlera urządzono salę narad (dziś Sala Pod Zegarem). Drugie piętro zamku przeznaczone było dla Arthura Greisera, namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty.