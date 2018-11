"Nie mieliście napisanej ustawy antyaborcyjnej, gdy obiecaliście w wyborach, że będzie uchwalona, prawda? I nie macie jej napisanej do dziś, a tę przyniesioną przez milion Obywateli sabotujecie" - stwierdził w opublikowanym na Facebooku "Bezpartyjnym liście do PiS" Wojciech Cejrowski.

Podróżnik zwraca uwagę, że partia rządząca do dziś nie ma napisanego nowego projektu Konstytucji, mimo że w kampanii wyborczej PiS podkreślał, że trzeba ją zmienić. Pisze również o obchodach 100-lecia polskiej niepodległości.

"Wydać 200 milionów potrafi każdy, ale hasło +200 milionów+ to nie jest plan i nie są to huczne obchody, lecz zaledwie wysoki rachunek - tak podsumował świętowanie 11 listopada Cejrowski i dodał, że +naród nadal musi sobie sam organizować swoje święto bez was+ - A wy? Przyłączacie się w ostatniej chwili do naszych obchodów? OK, dobre i to, ale mieliście być liderami – stwierdza.

Na końcu nie szczędzi partii rządzącej gorzkich słów. "Dajemy sobie radę bez was, bo nie mamy wyjścia. Tylko po co wy nam jesteście potrzebni, skoro wciąż musimy sobie dawać radę sami? I najczęściej musimy sobie dawać radę PRZECIW wam" – pisze.