Wojciech Cejrowski regularnie pojawia się w czwartkowych programach Michała Rachonia "Minęła 20" w TVP Info. Dyskutuje na różne tematy. Tym razem, 15 listopada, o Marszu Niepodległości, opisują Wirtualnemedia.pl.

"Okazało się jednak, że TVP Info nie zdecydowała się wyemitować znaczącego fragmentu rozmowy, kiedy Cejrowski pali unijną flagę", podaje Gazeta.pl.

- Niemożliwy byłby ten cudny happening, że goście na Marszu Niepodległości spalili flagę unijną, potem policja wyznacza nagrodę 5 tys. i oni ją sami biorą - powiedział na nagraniu Cejrowski. Nawiązał tym samym do spalenia przez narodowców flagi UE. - W Ameryce może pan sobie logotyp, a nawet flagę amerykańską bądź polską, spalić, bo to jest własność. To jest przedmiot. Jakby Pan zrobił coś takiego – mówił, podpalając flagę UE – to nikt by się tym nawet nie zainteresował, bo to jest kawałek papieru.

Po chwili spalił też drugą, plastikową już flagę UE.

Nagranie z tym fragmentem trafiło do sieci – Cejrowski opublikował je pod hasłem: "NOWE! Cejrowski pali logo UE (Minęła 20 TVP INFO 2018/11/15)".

- Szanowni Państwo, Wojciech Cejrowski NIE SPALIŁ na wizji w TVP flagi Unii Europejskiej. Proszę nie powtarzać fejk newsów – odcina się jednak Jarosław Olechowski, dyrektor TAI. Michał Rachoń dodaje: - Rzecz jasna w odcinku #czwartek Cejrowski na antenie telewizji publicznej nie wyemitowaliśmy podpalania flagi UE. Takie doniesienia to oczywisty fejk news.