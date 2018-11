- Andrzej Rogoyski został powołany dzisiaj na prezesa Polskiego Radia. Jest to człowiek, który już zrobił dużo dobrego dla Polskiego Radia najpierw jako przewodniczący Rady Nadzorczej, a przez ostatnie miesiące jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa. Naszym zdaniem jest to bardzo korzystny i dobry dla radia wybór - powiedział dziennikarzom Krzysztof Czabański.

Jak dodał, Rogoyski "mówił o pewnej wizji rozwoju Polskiego Radia, i z jednej strony rozwoju, dodawania jakby nowej wartości, takich jak powstałe niedawno Radio Chopin czy kanały cyfrowe, Radio Dzieciom (...)". - Do tego trzeba dodawać cały czas nową ofertę i o tych ofertach mówił (...). to jest jeden argument za nim, a drugi jest taki, że ustabilizował sytuację w Polskim Radiu przez te parę miesięcy. Zarząd ze sobą współpracuje, dobrze pracuje z dyrekcjami poszczególnymi anten i innych części Polskiego Radia, także to dobrze rokuje - stwierdził Czabański.