Artykuł pt. "Dubler", który ukazał się 13 sierpnia jest sylwetką Mariusza Muszyńskiego.

W wezwaniu znalazła się informacja, że artykuł powstał "bez zgody osoby zainteresowanej".

– Brak mi słów – komentuje Wojciech Cieśla. – Obóz władzy nie po raz pierwszy wykorzystuje przeciwko dziennikarzom aparat władzy: policję, prokuraturę, ABW. Nie było ze strony Muszyńskiego żadnych innych prób porozumienia się, nie było kontaktów, próśb o sprostowanie itp. Od razu policja. A więc praca dziennikarska została potraktowana jak przestępstwo.

Wiadomo już też, że Cieśla "nie stawi się na przesłuchanie z uwagi na obowiązki".

– Wezwanie dostałem 29 listopada, stawić się miałam 30 listopada. W tym czasie mam w Krakowie zajęcia ze studentami zaplanowane dwa miesiące temu. Tryb wezwania jest niedopuszczalny – dodaje Cieśla. – Owszem, spodziewam się, że jak się w piątek nie stawię, to w sobotę ABW wyłamie mi drzwi w mieszkaniu i doprowadzi mnie siłą. Mam tylko nadzieję, że nie zrobią tego o trzeciej w nocy, a chociaż poczekają do rana – dodaje z ironią. – To ewidentne nadużycie władzy i korzystanie z pozycji siły. Nie powinno na to być naszej zgody.

Co na to Helsińska Fundacja Praw Człowieka? – Nie ma do niego żadnych podstaw prawnych – mówi Dominika Bychawska-Siniarska. – Dziennikarze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pisania o osobach publicznych, nie potrzebują na to żadnej zgody. Stawianie dziennikarzowi takiego zarzutu jest absurdalne. To nieuzasadnione uruchamianie aparatu prawa i wygląda na próbę tłumienia krytyki prasowej.