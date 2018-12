Jako członek zarządu mogę powiedzieć, że jesteśmy potencjalnie zainteresowani zakupem serwisu i licencji platformy Showmax. Byłoby to uzupełnieniem dla naszej mocno rozwijającej się platformy VOD TVP. Oczywiście ostateczną decyzję będziemy mogli podjąć po przeprowadzeniu wyceny i potwierdzeniu co do zawartości oferty. Z punktu widzenia TVP szczególnie interesujące są biblioteka praw oraz same serwisy - powiedział Stanecki portalowi.

Wskazał, że TVP jest potencjalnie zainteresowana zakupem oraz utrzymaniem działania serwisu.

"Były już pierwsze kontakty na poziomie zarządu. Trzeba przeprowadzić niezależną wycenę. Proces się jeszcze nie zaczął, na razie jest wyrażone zainteresowanie" - podkreślił.

Według Staneckiego, po wycofaniu się Showmaxa z naszego rynku powstanie "pewna wolna przestrzeń do zagospodarowania przez jego konkurentów, a trzeba mieć świadomość że walka w polskim segmencie VoD jest bardzo zażarta".



Platforma Showmax posiada w bibliotece filmy i seriale dystrybuowane na licencji, również własnej produkcji. W swoich zasobach posiada takie tytuły jak "Ucho prezesa", 5-odcinkowy serial kryminalny "Rojst" oraz wiele polskich filmów, takich jak "Ostatnia rodzina", "Ksiądz", "Konwój", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Pitbull. Ostatni pies"; czy seriale: "Kobiety mafii" czy "Mr. Robot".



W środę Showmax poinformował, że z końcem stycznia 2019 r. zniknie z polskiej oferty serwisów VOD.