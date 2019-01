Uczestnicy protestu zachowują się spokojnie - informuje Radio ZET. Nie skandują haseł, a jedynie stoją w milczeniu prezentując transparenty. można na nich przeczytać m.in., że "TVP łże jak PiS", czy że "naród ogłupiają, abonamentu żądają". Demonstranci protestują w ten sposób przeciw materiałom "Wiadomości TVP", uderzających w opozycję po śmierci prezydenta Gdańska. Chcą też oddać hołd zamordowanemu Pawłowi Adamowiczowi.

Trwa protest „Stop propagandzie nienawiści w TVP” przed siedzibą @WiadomosciTVP

Bez okrzyków, haseł. Około tysiąc osób przyszło zamanifestować w zadumie swoją niezgodę na treści przekazywane przez @TVP oraz uczcić pamięć prezydenta Pawła Adamowicza @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/BXyHs3fYq8 — Maciej Sztykiel (@emeszz) 16 stycznia 2019

Tymczasem TVP wydała oświadczenie w sprawie ostatnich kilku dni. "Telewizja Polska jako nadawca publiczny zawsze jest z Polakami w najważniejszych momentach. Także tych tragicznych, jak zabójstwo prezydenta Gdańska i związana z nim żałoba. Niestety tragedia ostatnich dni jest wykorzystywana przez ludzi nieodpowiedzialnych do bezprzykładnej agresji. Bezsensowna zbrodnia, która miała miejsce w Gdańsku nie może być powodem do eskalacji nienawiści" - napisano w oświadczeniu. Podkreślono w nim, że pracownicy i współpracownicy TVP stali się ofiarami "niczym nieuzasadnionej nagonki i agresji". "Pod adresem niektórych z nich i ich rodzin kierowane są groźby. Zarząd TVP informuje, że wszelkie tego typu zachowania są zgłaszane do właściwych organów" - zaakcentowano w piśmie zamieszczonym w środę na stronie TVP.

"Jednocześnie Zarząd oświadcza, że pojawiające się bezprawne ataki na przedstawicieli TVP, a także próby przypisywania Telewizji Publicznej jakiejkolwiek odpowiedzialności za wydarzenia z Gdańska są kierowane na drogę sądową. Zarząd Telewizji Polskiej w pełni wspiera pracowników i współpracowników TVP w ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy oraz apeluje o solidarność z ofiarami każdego przypadku agresji i nienawiści" - zaznaczono w piśmie.

W niedzielę wieczorem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Adamowicz zostanie pochowany w sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.