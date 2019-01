KPRP poinformowała, że prezydent w trakcie spotkania podkreślał, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację przekraczania granic wolności słowa i łamanie dobrych obyczajów. "Zgodnie z art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji audycje, programy czy inne przekazy medialne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

"Rada, jako organ konstytucyjny stojący na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, zobowiązała się, że zwróci uwagę mediom na odpowiedzialność, jaka leży po stronie wydawców – za nadawane treści, oraz dziennikarzy i pozostałych uczestników debat, programów publicystycznych – za język, jakim się posługują" - dodała KPRP.

W ostatnim czasie do KRRiT wpłynęło 28 skarg indywidualnych ws. wyemitowanego 14 stycznia przez "Wiadomości" TVP materiału poświęconego mowie nienawiści. Do KRRiT złożono też 40 skarg dotyczących animacji Barbary Pieli. Skargi mają związek w poniedziałkowym wydaniem "Wiadomości" TVP nawiązującym do śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W materiale m.in. przypomniano zabójstwo w 2010 r. działacza PiS z Łodzi Marka Rosiaka, a jako przykłady mowy nienawiści przywołano wypowiedzi polityków opozycji m.in. lidera PO Grzegorza Schetyny o "PiS-owskiej szarańczy" czy wypowiedź b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, że trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi.

Skargi dotyczącą także wyemitowanego 10 stycznia w programie "Minęła 20" animowanego filmu satyrycznego przygotowanego przez Barbarę Pielę. Pojawia się w nim kukiełka kojarząca się z Jerzym Owsiakiem. Kukiełka ta nakręcana jest przez postać kojarzącą się z byłą prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. W materiale widać, że postać przypominająca byłą prezydent stolicy pakuje do swojego worka pieniądze zebrane przez marionetkę kojarzącą się z Owsiakiem. W scenie tej daje się zauważyć, że na jednym z banknotów dwustuzłotowych pojawia się gwiazda Dawida.

Również rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprosił KRRiT o zbadanie sprawy animacji Barbary Pieli. Bodnar ocenił, że opublikowanie animacji "plastusie" w mediach publicznych może przyzwalać na mowę nienawiści w dyskursie publicznym.