- Czesć!

- Cześć!

- Umowa Ci się skończyła. (Odnawiany aneks co 2 miesiace)

- No tak, wiem.

- PAP zdecydował się z Toba nie przedłużyć umowy.

- Ale jako to?

- Nie moja to decyzja. To cześć.



Po 23 latach pracy tak traktuje się fotoreporterów w PAPie.... https://t.co/aoGo77H5Nw