W lutym Agora podała, że zawarła z SFS Ventures przedwstępną i przyrzeczoną umowę zakupu 100 proc. udziałów Eurozet, na mocy której Agora przejęła 40 proc. udziałów Eurozet za 130,75 mln zł. SFS Ventures i Agora podpisały ponadto "umowę wspólników", regulującą szczegółowe zasady inwestycji w Eurozet przez SFS Ventures, jako wspólnika większościowego, i Agorę, jako wspólnika mniejszościowego, oraz zasady współpracy tych podmiotów. Umowa wspólników przewiduje m.in. zobowiązania Agora i SFS Ventures do niezbywania udziałów Eurozet (lock-up).

Spółki uznały, iż tak napisały umowę, że nie muszą zgłaszać do UOKiK wniosku o koncentrację. Chcemy sprawdzić czy rzeczywiście niezgłoszenie było uzasadnione, czy jednak powinni zgłaszać"- powiedział dziennikarzom Niechciał. Za niezgłoszenie wniosku o koncentrację kary są do 10 proc. obrotu. Teraz czekamy na dokumenty z Agory, na podstawie analizy wyjdzie nam dokładnie, co jest tam zapisane - dodał.

Prezes Niechciał poinformował, że trzeba sprawdzić, jaki jest próg obrotu, który powoduje, że powinni się zgłosić. W przypadku obrotów Agory i Radia Zet - w opinii UOKiK - próg obrotu na pewno jest przekroczony, pytanie jest o firmę czeską, która została niedawno założona. W tym przypadku teoretycznie nie doszło do przekroczenia progu, ale nie patrzymy na konkretną spółkę, tylko czy nie stanowi ona części większej jednostki gospodarczej- dodał.