Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich postanowiło nagrodzić te publikacje Honorowym Wyróżnieniem Afery Watergate. Przyznawane jest za wybitne teksty o tematyce śledczej.

"No to mamy z @mwpotocki kolejne wyróżnienie dla @DGPrawna za śledztwo dotyczące importu #antracyt.u z okupowanego Donbasu, który przyjeżdża do Polski i innych krajów UE (i nie tylko UE). Tym razem honorowe wyróżnienie Watergate #SDP. Dziękujemy! To spore zaskoczenie;)" - napisała na Twitterze Karolina Baca-Pogorzelska.