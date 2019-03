Podczas briefingu prasowego, który odbył się w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, Kurski podkreślił, że istotnym zadaniem telewizji publicznej jest łączność z Polakami za granicą, której został dedykowany kanał TVP Polonia. Są takie zbiorowości Polaków, którym TVP Polonia samo w sobie nie wystarczy. Taką grupą są Polacy mieszkający na Litwie. To nie jest żadna mniejszość polska, to nie jest żadna Polonia, to są Polacy, którzy od zawsze mieszkali na tym terenie, a znaleźli się na terytoriach czy w granicach innych państw, dlatego że te granice się przesunęły. Oni są tam gdzie zawsze byli - zaznaczył.

Jak dodał, dla TVP od zawsze było wyzwaniem, by zrobić dla nich "coś więcej niż tylko retransmisję kanału TVP Polonia. Stąd zrodził się pomysł utworzenia kanału TVP Wilno. Dlatego w roku stulecia odzyskania niepodległości, w lipcu 2018 r. powołaliśmy pełnomocnika zarządu ds. koordynowania działań mających na celu powstanie TVP Wilno (…), a dzisiaj idziemy krok dalej. Dokonujemy aktu instytucjonalizacji tego kanału, zabezpieczenia finansowego, długoterminowej perspektywy finansowej w oparciu o środki publiczne z MSZ dzięki współpracy z panem ministrem (Michałem) Dworczykiem z KPRM i - mam nadzieję - dokonujemy dzieła, które przetrwa lata, dziesiątki lat, będzie obsługiwało potrzeby Polaków mieszkających na Litwie w ramach TVP Wilno - powiedział Kurski.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że TVP Wilno to niejedyny projekt realizowany przez TVP we współpracy z MSZ. Od niedawna stosunkowo realizujemy projekt +Focus on Poland+, czyli codzienny serwis anglojęzyczny, nadawany przez TVP Polonia, realizowany również we współpracy z MSZ. Oto dzisiaj wykonujemy krok kolejny, który zmaterializuje się, mam nadzieję, w maju w tym pierwszym etapie, kiedy zacznie już nadawanie TVP Wilno, a w pełnym wymiarze na jesień - powiedział.

Według wiceszefa MSZ, jest to potrzebne, bo sytuacja międzynarodowa obfituje w różnego rodzaju kryzysy i determinuje bardzo wiele wyzwań. Tym wyzwaniom nie jest w stanie sprostać tylko i wyłącznie klasyczna dyplomacja. Musimy szukać środków dotarcia niestandardowych, ale też środków dotarcia nie tylko do elit, ale do szerokich mas społecznych, do społeczeństwa, do niego musimy z naszą narracją docierać. Dlatego MSZ w swoich działaniach wykorzystuje różne kanały dotarcia. Telewizja jest jednym z bardzo ważnych kanałów docierania do szerokich rzesz społecznych (…). To jest krok na tej drodze. Jeszcze raz chciałem podziękować, że ten krok bardzo potrzebny w kontekście aktywności rosyjskiej narracji na Litwie możemy wykonać, bo to w naszej opinii pozwoli zrównoważyć przekaz, który dociera do Polaków na Litwie - podkreślił.

Także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że na terenie krajów bałtyckich, a w szczególności na Litwie widoczna jest ekspansja masowej kultury rosyjskiej. Kultura rosyjska jest obecna za pośrednictwem wszystkich mediów na terenie Litwy, również na terenie Wileńszczyzny. Wierzę, że projekt realizowany przez TVP przy wsparciu MSZ będzie przynajmniej małym, ale bardzo istotnym elementem przeciwwagi i kontroferty dla mediów rosyjskich, a zatem będzie to kanał przedstawiający obiektywne informacje, wspierający kontakt naszych rodaków z kulturą polsk" - powiedział.

Według Dworczyka, TVP Wilno to kanał, o którym Polacy na Wileńszczyźnie marzyli od początku lat 90. Własna telewizja, ta telewizja, którą sami tworzą w oparciu oczywiście o polską telewizję publiczną, ale tworzą ją sami o sobie, swoich problemach, prezentującą ich punkt widzenia na sprawy istotne dla nich, jest czymś fundamentalnie ważnym. Kontakt z polskim językiem, polską kulturą jest niezwykle istotny, bo to są fundamenty polskiej tożsamości narodowej - stwierdził.