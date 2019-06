Od śmierci McKee w kwietniu kilka osób zostało zatrzymanych, a później wypuszczonych na wolność. Mężczyzna zatrzymany w czwartek ma być przesłuchiwany na mocy przepisów o zwalczaniu terroryzmu.

W wydanym oświadczeniu policja przekazała też, że w trakcie przeszukań skonfiskowano pewną liczbę przedmiotów, które zostaną poddane oględzinom.

29-letnia Lyra McKee została śmiertelnie postrzelona w Wielki Czwartek 18 kwietnia, gdy relacjonowała przebieg zamieszek na osiedlu Creggan w Londonderry. Doszło do nich, gdy na teren tego tradycyjnie republikańskiego osiedla weszła policja, by przeprowadzić przeszukania w związku z możliwymi atakami terrorystycznymi przed rocznicą powstania wielkanocnego z 1916 roku.

Odpowiedzialność za śmierć dziennikarki wzięła na siebie Nowa Irlandzka Armia Republikańska (Nowa IRA), niewielka organizacja paramilitarna sprzeciwiająca się porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 r., które w dużej mierze zakończyło konflikt w Irlandii Północnej. Bojówka ta przekazała, że McKee zginęła przez przypadek, gdy jeden z członków bojówki otworzył ogień do znajdujących się niedaleko niej policjantów.

Mimo zawartego porozumienia pokojowego paramilitarne ugrupowania przeciwne temu układowi nadal stanowią zagrożenie.

Dodatkowo do niestabilnej sytuacji w Irlandii Północnej przyczynia się rosnąca niepewność dotycząca przyszłości procesu pokojowego po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Brexit może doprowadzić np. do powrotu twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a pozostającą we Wspólnocie republiką Irlandii.