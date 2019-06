- Jestem przekonany, że nie byłoby dobrej zmiany, nie byłoby też zwycięstwa 2015 roku bez was, kochani, bez waszej uporczywej wiary w zwycięstwo - zwrócił się do założycieli wPolityce.pl premier Morawiecki, który otrzymał od portalu nagrodę Biało-Czerwonych Róż. - Od dziewięciu lat walczycie o prawdę, wolność, sprawiedliwość - powiedział, dodając, że "to były bardzo trudne lata".

- Przez długie lata, dekady III Rzeczypospolitej scena medialna była zabetonowana. Jacek i Michał przyczynili się do zasadniczego rozszczelnienia tego zacementowanego układu zamkniętego - mówił premier.

Karnowskim i uczestnikom gali życzył, "żeby nie było za spokojnie, żeby nie było spokoju, bo Norwid mówił, że kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna". - Jeszcze jest wiele plam, obszarów do odkrycia, wiele miejsc, w których walka o prawdę, o silną Polskę musi się zaznaczyć. Tego chciałem Państwu życzyć. Życzę, żeby Polska była taka, o jakiej marzymy. Wielka i silna - dodał.