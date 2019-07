List Mazurka zaczyna się od anegdoty, w której dziennikarz opowiada o tym, że jego 11-letni syn został "pozbawiony wiedzy o świecie" przez matkę, która kazała mu "zmykać", podczas oglądania "Wiadomości".

Prowadzący poranne rozmowy w RMF FM oraz przeprowadzający wywiady w magazynie "DGP", na łamach "Plusa minusa" napisał, co jego dziecko zobaczyć mogło w głównym wydaniu serwisu informacyjnego TVP.

"Najpierw pokazywali samorządowców Platformy, a potem rozbicie dzielnicowe. Zdębiałam, a przy wojnie w Donbasie uciekłam. Dziecku robią wodę z mózgu!" - opisuje dziennikarz.

Teraz już w całości mojej osoby list otwarty do Danuty Holeckiej #SorryNieOWiniehttps://t.co/0yeCxbwN1F — Robert Mazurek (@wina_Mazurka) 14 lipca 2019

"Droga Danuto, rozmawialiśmy kilka razy i byliśmy wtedy na ty, więc wybacz familiarność, ale w końcu, jak to między dziennikarzami. Bo jesteś dziennikarką, prawda? Upewniam się, bo z telewizora trudno wywnioskować. Ja wiem, że jazda po +Wiadomościach+ nigdy jeszcze nie była tak łatwa i prosta. Te pierwsze akapity skreśliłem już dawno, ale zaraz potem zaatakował Cię +Newsweek+, potem inni, a ja nie cierpię śpiewać w chórze. Nigdy nie ma dobrego czasu, bo używają sobie na was wszyscy, zwłaszcza ci, z którymi mnie nie było, nie jest i – da Bóg – nigdy nie będzie po drodze. Ale to nie znaczy, że mam, że mogę milczeć" - zwraca się bezpośrednio do szefowej "Wiadomości", czyli Danuty Holeckiej.

Zauważa, że konkurencja jest sprawniejsza w prezentacji "swojej codziennej porcji propagandy", z kolei sposób prezentowania materiałów w "Wiadomościach" nazywa "metodą na sen wariata". Zauważa, że czasem wygląda to komicznie, bo pojawiają się te same materiały i te same wypowiedzi.

Gdybym chciał się dostosować do stylistyki tego „listu otwartego” musiałbym zapytać: Panie @wina_Mazurka kto Panu kazał napisać te wynurzenia spod śmietnika (wiadomo do czego nawiązuję) szef Niemiec czy szef z czerwonoarmijnym rodowodem? Ale nie. Po prostu przemilczę https://t.co/V4rntyRB40 — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) 15 lipca 2019

"Mój znajomy, redaktor gazety, puścił dzień po dniu ten sam tekst. – Jak dobry, to warto, żeby się utrwalił – śmiał się później sam z siebie. Wy się nie śmiejecie" - pisze Mazurek.

Wymienia też przykłady skojarzeń wykorzystywane przez dziennikarzy, w których np. Adam Bodnar jest "złowrogim typem z bachorem - hersztem bandy".

"Spójrz na to z dystansu, naprawdę chciałabyś, jako matka, by do publicystycznych porachunków z Tobą sięgano po Twoje dziecko? Przecież to horrendum z arsenału propagandy totalitarnej! Na Boga, jak wam nie wstyd?!" - pyta dziennikarz.

Stwierdza, że tego typu manipulacji i tworzenia serwisu informacyjnego nie można przemilczeć.

"W tępej propagandzie sukcesu jesteście gierkowscy, w nagonkach na opozycję gomułkowscy, a w estetyce jaruzelscy. Tyle, że za Jaruzela było klarowniej, bo oni przynajmniej występowali w mundurach, a wam ich nie sprawiono" - stwierdza.

W obronie Holeckiej stanął Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"Gdybym chciał się dostosować do stylistyki tego „listu otwartego” musiałbym zapytać: Panie @wina_Mazurka kto Panu kazał napisać te wynurzenia spod śmietnika (wiadomo do czego nawiązuję) szef Niemiec czy szef z czerwonoarmijnym rodowodem? Ale nie. Po prostu przemilczę" - napisał na Twitterze.