Postanowienie sądu zapadło w środę i zostało podjęte po wniosku pełnomocników współorganizatora Marszu Równości w Lublinie Bartosza Staszewskiego. We wniosku zwrócili się oni do sądu o udzielenie zabezpieczenia przed zainicjowaniem w tej sprawie postępowania o ochronę dóbr osobistych.

W wydanym postanowieniu sędzia Agnieszka Derejczyk zdecydowała o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie wydawcy "Gazety Polskiej" wycofania z dystrybucji "dodatku do nr 30 tygodnika <Gazeta Polska> z 24 lipca br. w postaci naklejki, na której wydrukowane zostało hasło: Strefa wolna od LGBT". Ponadto sąd wyznaczył pełnomocnikom Staszewskiego dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu przeciwko wydawcy "GP" o naruszenie dóbr osobistych - pod rygorem upadku tego zabezpieczenia.

- Sąd stanął na stanowisku, że uprawdopodobnione jest roszczenie naszego klienta, czyli kwestia naruszenia dóbr osobistych w postaci jego godności, poczucia bezpieczeństwa, poczucia akceptacji społecznej i poczucia braku zagrożenia oraz dyskryminacji - powiedziała PAP pełnomocniczka Staszewskiego mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Jak dodała, w związku z uprawdopodobnieniem, że "to postępowanie może rozstrzygnąć się na korzyść naszego klienta, sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie w ten sposób, że dalsza dystrybucja tych naklejek nie powinna mieć miejsca". - Oczywiście na postanowienie przysługuje zażalenie, ale w tym momencie jest już ono wykonalne, trzeba je wykonać natychmiast - podkreśliła adwokat.

Jak zaznaczyła, do wydawcy "GP" w czwartek pełnomocnicy Staszewskiego skierowali już wezwanie w sprawie wycofania naklejek z dystrybucji z powołaniem na postanowienie sądu. Zastrzegła jednocześnie, iż jest jeszcze za wcześnie, aby przekazać, jakie żądanie będzie zawarte w planowanym pozwie. - Gdy dojdzie do złożenia pozwu, to na pewno będzie informacja, jak to roszczenie wygląda. Pełnomocnicy przed złożeniem pozwu nie uprzedzają drugiej strony, jaki to jest roszczenie - powiedziała.

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz komentując dla PAP sprawę pozwu, wskazał, że w dystrybucji "były pisma, które nawoływały do poniżania katolików, obrażały w najgorszy sposób uczucia religijne". - Nie wolno tylko nawoływać do krytyki ideologii LGBT, co jest najlepszym dowodem, że ideologia LGBT powoli wprowadza w Polsce ustrój neototalitarny - podkreślił.

Pytany o środowe postanowienie sądu ws. zabezpieczenia, Sakiewicz zaznaczył, że "GP" jeszcze go nie otrzymała, więc nie mogła się z nim zapoznać, a wydawca będzie miał 7 dni na złożenie odwołania. Sakiewicz powiedział też, że jeśli postanowienie stanie się wykonalne, to "GP" po tygodniu zwróci się do kolporterów o wycofanie naklejek. Redakcja nie wyklucza też złożenia zażalenia. - Zastanowimy się. Najpierw musimy odebrać postanowienie i przeczytać jego treść - dodał.

"Gazeta Polska" musi natychmiast wstrzymać dystrybucję tygodnika z naklejkami w całej Polsce - poinformował wcześniej w mediach społecznościowych aktywista LGBT Bart Staszewski.

"Sąd wydał natychmiastowy nakaz zabezpieczenia naklejek. To oznacza zakaz dalszej dystrybucji z naklejkami" - podał Staszewski.

Zdaniem dziennikarza Łukasza Warzechy to "uderzenie w wolność słowa". "Tak jak nie podobają mi się naklejki, tak tym bardziej nie podoba mi się to zabezpieczenie na wniosek jakiegoś tęczowego aktywisty" - napisał Warzecha na Twitterze.

Tak jak nie podobają mi się naklejki, tak tym bardziej nie podoba mi się to zabezpieczenie na wniosek jakiegoś tęczowego aktywisty. Zdecydowanie za daleko idące działanie sądu i uderzenie w wolność słowa. https://t.co/sWx1AzB03S — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) July 25, 2019

Od kilku dni nie cichnie afera wokół nalepki "Strefa wolna od LGBT" dołączonej do "Gazety Polskiej". Najpierw sprawę do prokuratury skierował wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, a przez media przetoczyła się ostra krytyka pomysłu takiej naklejki - protestowała nie tylko lewicowa i liberalna opozycja, ale również część polityków i publicystów z "prawej" strony.

Na początku tygodnia sprzedaż wydania "GP" z homofobiczną naklejką zbojkotowały Empik i stacja paliw BP, wczoraj do bojkotu dołączyły stacje Shell i Circle K.