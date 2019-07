Uon Chhin i Yeang Sothearin oskarżeni są o działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego poprzez dostarczanie informacji obcemu państwu, za co grozi do 15 lat więzienia. Później przedstawiono im dodatkowy zarzut produkowania pornografii dziecięcej, za co grozi do roku pozbawienia wolności.

Dziennikarze zostali aresztowani w listopadzie 2017 roku podczas fali represji wymierzonych przez rząd premiera Hun Sena w niezależne media i przeciwników politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2018 roku.

Wybory te z ogromną przewagą wygrała partia Hun Sena, ale wyniki głosowania uznano powszechnie za niemiarodajne z uwagi na to, że wcześniej władze zdelegalizowały najważniejsze ugrupowanie opozycyjne.

We wrześniu 2017 roku RFA zamknęło swoje biuro w Phnom Penh, jako powód podając zastraszanie przez władze na "bezprecedensową skalę". Do końca tamtego roku rząd doprowadził do zamknięcia ponad 20 stacji radiowych, z których część retransmitowała programy RFA, a także m.in. niezależnego anglojęzycznego dziennika "The Cambodia Daily".

Początkowo policja oskarżyła Chhina i Sothearina o założenie studia karaoke bez wymaganej licencji, później jednak zmieniła zarzut na założenie studia dla RFA i związaną z tym działalność szpiegowską.

Dziennikarze przekonują, że są niewinni, i wyrażają nadzieję na oddalenie zarzutów. Po wyborach w 2018 roku zostali wypuszczeni na wolność za kaucją; warunkiem zwolnienia było to, że co miesiąc muszą meldować się policji i skonfiskowano im paszporty.

Proces jest szeroko krytykowany. Rzecznik RFA Rohit Mohajan podkreślił, że zarzuty wobec Chhina i Sothearina są bezzasadne, organizacja praw człowieka Human Rights Watch oceniła zaś, że "sfabrykowany proces przeciwko dwóm byłym dziennikarzom RFA ma być ciosem w media, które pozwalają sobie na krytykowanie kambodżańskiego rządu".

Radio Wolna Azja jest finansowane przez niezależną agencję rządu USA i jako swoją misję wskazuje "dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji w krajach azjatyckich, których rządy blokują (obywatelom) dostęp do wolnych mediów". Audycje RFA nadawane są w radiu i telewizji oraz przez internet.