W ramach akcji #JestemLGBT o swojej orientacji seksualnej napisał m.in. Nauczyciel Roku 2018, Przemysław Staroń.

"Mam takie samo serce jak Ty, i całym tym sercem kocham mojego Jędrusia, z którym chcę się wspólnie zestarzeć, bo mnie oswoił i jest dla mnie jedyny na świecie" – wyznał.

#jestemLGBT i mam takie samo serce jak Ty, i całym tym sercem kocham mojego Jędrusia, z którym chcę się wspólnie zestarzeć, bo mnie oswoił i jest dla mnie jedyny na świecie pic.twitter.com/chHbRaShxB — Przemek Staroń (@przemek_staron) July 29, 2019

Podobnie, jak on, również inni użytkownicy Twittera, wrzucają posty, w których publicznie przyznają się do swojej orientacji.

Chcą w ten sposób podkreślić, jak wielu przedstawicieli społeczności LGBT można spotkać na co dzień.

Do akcji dołączyła też m.in. Katarzyna Paprota z Partii Razem. Mówi się czasem o nas "kochający inaczej". My nie kochamy inaczej! Czasem otulimy kołdrą i podamy ciepłą herbatę, czasem wciągniemy do pociągu w nieznane, czasem nie uśniemy z tęsknoty, czasem nie uśniemy z radości, że słyszymy bicie serca tej drugiej osoby – przyznała.

Czasem otulimy kołdrą i podamy ciepłą herbatę, czasem wciągniemy do pociągu w nieznane, czasem nie uśniemy z tęsknoty, czasem nie uśniemy z radości, że słyszymy bicie serca tej drugiej osoby. #jestemLGBT pic.twitter.com/XXuaY80i4R — Katarzyna Paprota 🏳️‍🌈🚩🎶 (@szprotest) July 29, 2019

Choć akcja dopiero się rozkręca, już pojawiają się opinie, że "to najlepsze, co wydarzyło się na polskim Twitterze od lat".

#JestemLGBT jest odpowiedzią na incydenty, do których doszło w Białymstoku podczas pierwszego w historii miasta Marszu Równości organizowanego przez przedstawicieli środowisk homoseksualnych.