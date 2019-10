Jak podaje gazeta.pl Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, działaczka związana w przeszłości m.in. z PiS i ugrupowaniem PJN,stwierdziła podczas programu Studio Polska, że KO "chce ciągle rozmawiać o orientacji seksualnej".

Kandydat tego ugrupowania Rafał Lipski stwierdził z kolei, że PiS z niechęci do osób LGBT+ uczyniło motyw przewodni kampanii.

W pewnym momencie wywiązała się dyskusja między prowadzącym program Jackiem Łęskim a politykiem.

- Ale czy pan zauważył, że dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy na ten temat? Cieszy się pan? - spytał Łęski.

Właśnie zostałem wyrzucony ze #StudioPolska przez @ogorekmagda bo śmiałem powiedzieć red. @jacekleski że od miesięcy On jak i wszyscy „dziennikarze” TVP szczują na osoby LGBT. Dziękuje Piotrowi Ikonowiczowi i całemu RSS za solidarne wyjście ze studia po wyrzuceniu #hejtstop — Rafał Lipski (@rafa_lipski) October 5, 2019

- Tak, bardzo się cieszę (...). Pierwszy raz od ostatnich kilku miesięcy, kiedy pan nie szczuje na ludzi - odpowiedział Lipski.

Do rozmowy przyłączyła się Magdalena Ogórek. Stwierdziła, że na miejscu Łęskiego rozważyłaby proces.

- Rozważ pozew, ja ci doradzam - powiedziała. Łęski poprosił, by gość podał cytat albo przeprosił.

- Nie przeproszę pana, bo pan się pod tym podpisuje - stwierdził Lipski.

Wśród przekrzykujących się gości i prowadzących można było usłyszeć, że Ogórek nazywa gościa "bezczelnym", a Łęski stwierdził, że "tak wygląda debata w Studio Polska z przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej".

- W sumie ma pan rację, wie pan? Jeszcze raz powie pan nieprawdę na tej antenie to pana wyprosimy, ponieważ nigdy mój kolega... - powiedziała Ogórek.

Lipski w odpowiedzi na te słowa stwierdził, że obydwoje prowadzący się pod tym podpisują. W tym momencie emocje sięgnęły zenitu.

- Moment, teraz ja mówię, człowieku! Nigdy mój kolega nie szczuł - krzyknęła na gościa Ogórek. - Powiedział pan kłamstwo, rozumie pan? Nigdy Jacek Łęski, jeszcze nigdy Jacek Łęski nie szczuł na LGBT - stwierdziła.

Kiedy Lipski stwierdził, że "może konkurować z Danutą Holecką z +Wiadomości+, stwierdziła, że "to jest bardzo zacna konkurencja".

Po czym zaproponowała, by polityk albo wyszedł ze studia, albo przeprosił jej kolegę. Kiedy ten stwierdził, że nie przeprosi, Łęski wyprosił go ze studia. - Panie Rafale, myślę, że podziękujemy panu za udział w programie - powiedział. Po tych słowach Lipski wyszedł.

Do sprawy odniósł się na swoim Twitterze.

"Swoich słów nie wycofam. Wszyscy 'dziennikarze' TVP info szczują od miesięcy na środowisko LGBT. No cóż... prawda boli" - napisał. Słowa podziękowania skierował do Piotra Ikonowicza i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, którzy razem z nim solidarnie wyszli ze studia.