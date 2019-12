TVP szykuje film, który ma pokazać, jak wygląda sprawa pedofilii wśród polskich elit. To ma być kontynuacja dokumentu Sylwestra Latkowskiego "Pedofile" z 2005. Nowy obraz tego samego reżysera ma opowiedzieć o pedofilii wśród polskich elit. Niedługo go pokażemy, wstrząsający. Będzie dym - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" szef mediów publicznych, Jacek Kurski - informują "Wirtualne Meda". Dodał on, że to ma być odpowiedź na "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, który to film - zdaniem Kurskiego - redukuje problem pedofilii tylko do przestępstw, popełnianych przez duchownych.

Szef TVP tłumaczył bowiem, że TVP stara się przygotowywać dokumenty, w których stacja reaguje na obecną sytuację w Polsce. Gdy atakuje się społeczeństwo propagandą lewicową - pokazujemy, jak to wygląda od kulis w reportażu "Inwazja". Gdy próbuje się zredukować problem pedofilii do księży, przypominamy film "Pedofilia" Latkowskiego - stwierdził.

Wirtualne Media przypominają jednak, że "Inwazja", o której mówi Kurski i którą wyemitowano na kilka dni przed wyborami, znalazła się na celowniku RPO. Zdaniem Adama Bodnara, dokument powiązał bowiem osoby LGBT z pedofilią i zwiększał do nich nienawiść. Dlatego poprosił szefa KRRiT o zbadanie rzetelności reportażu.