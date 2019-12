2 miejsce w konkursie "Dziennikarze dla klimatu" dostały Zofia Jóźwiak i Julita Żylińska za artykuł w Tygodniku Gazety Prawnej za tekst "Wykruszenie betonu z miast możliwe, choć...", wyróżniony został Jakub Pawłowski za wywiad o mitach klimatycznych.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali zorganizowanej na Zamku Królewskim.

Wielkie gratulacje dla @jozwiak_Zofia i @JulitaZL za 2 miejsce w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Mnie przypadło wyróżnienie za wywiad o mitach klimatycznych. Dziękuję! Ekipa @DGPrawna z silną reprezentacja. W przyszłym roku zawalczymy o 3 miejsca na podium :) pic.twitter.com/FH079IwH9E — Kuba Pawłowski (@PawlowskiJakub) December 12, 2019

"Coraz częściej dostrzegamy zmiany klimatu. Emisja gazów cieplarnianych – powstających w procesach przemysłowych, przy produkcji energii, w transporcie i w rolnictwie – wywiera wpływ na zmiany w globalnym systemie klimatycznym. Eksploatacja konwencjonalnych źródeł energii przynosi szkody środowisku i jest przyczyną niepokojących zmian klimatu. Oprócz tego światowe zasoby surowców; węgla, gazu, ropy prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ich pozyskanie już teraz staje się coraz droższe. Zmiany klimatu zmienią i nas – polski przemysł, rolnictwo, polskie społeczeństwo. Potrzebujemy mediów, które w najbardziej rzetelny i interesujący sposób przekazywałyby informacje na temat zmian i ochrony klimatu" - czytamy w opisie konkursu "Dziennikarze dla Klimatu".

Jego organizatorem jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl). Partnerami Konkursu – Ambasada RFN w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Ale też nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.

Idea konkursu opiera się na założeniu, że kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie na temat konsekwencji, jakie niosą zmiany klimatu ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego w konkursie oceniane są zarówno artykuły, audycje radiowe i telewizyjne na temat nowych rozwiązań technicznych popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyści ekologicznych, społecznych czy gospodarczych zielonej energetyki, jak i działania edukacyjne w tej dziedzinie.

Każdego roku odbywają się regularne spotkania sygnatariuszy i obserwatorów Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu – Konferencje Stron Konwencji Klimatycznej (Conferences of the Parties, z ang. COP). Są one poświęcone szczegółowym rozwiązaniom dotyczącym wcielaniu w życie postanowień konwencji i planowaniu dalszych przedsięwzięć.