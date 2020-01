"Ziobro weapons reform. Reform weapons Ziobro". Ten tytuł ze strony portalu Poland Daily na długo pozostanie w pamięci internautów. Ktoś bowiem przerobił rzeczownik "weapon", czyli broń, na czasownik "bronić". Tymczasem wystarczyło napisać, że "Ziobro defends reform".

Wpadka portalu od razu stała się hitem sieci. Kpili z niej zarówno Anglicy, jak i Polacy. Dopiero po pewnym czasie redakcja portalu zmieniła tytuł na "Minister of justice defends judiciary reform".

To nie pierwsza taka wpadka. Twitterowicze podawali wpisy z najbardziej bezsensownymi tłumaczeniami portalu. Możemy więc przeczytać, że marszałek Grodzki "lost his peace", czyli stracił pokój, a nie spokój. Pojawiają się też w tytułach błędy ortograficzne, jak "dauhter" (daughter).

Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" pisał, że portal miała finansować Polska Fundacja Narodowa. Jednak jeden z działaczy PFN odcina się od tego w rozmowie z natemat.pl. Nie mamy nic wspólnego z treściami pisanymi, które ukazują się na portalu . I na szczęście nie mamy nic wspólnego z tymi screenami, które pojawiają się w Internecie - mówi pracownik fundacji. Dodaje jednak, że organizacja współpracuje z telewizją Poland Daily przy tworzeniu materiałów wideo.

Okazuje się też, że podobne wpadki językowe "Poland Daily" ma od dawna.

W 35 rocznicę morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki możemy przeczytać, że obchodzimy "35 anniversary of murder priest Jerazy Popieluszko by communist police", co da się przetłumaczyć na "35 rocznicę księdza - mordercy Jerazy'ego Popiełuszki". Z kolei w rocznicę Powstania Listopadowego można się było dowiedzieć, że "Hey, who's a Pole for bagnets" - czyli "hej, kto Polak - na bagnety" - z tym, że bagnet to po angielsku "bayonet". Podobnych wpadek jest więcej.

Twitterowicze zastanawiają się też, jak można było popełnić tak koszmarne wpadki - ich zdaniem nawet przetłumaczenie tekstu internetowym translatorem wypadłoby poprawniej.

Samo polanddaily.com to inicjatywa TV Republika. Miał to być - według zapowiedzi telewizji - portal anglojęzyczny z informacjami o Polsce i naszej części Europy. Miały też się na nim pojawiać wpisy zagranicznych bloggerów "zafascynowanych Polską". Redaktorem naczelnym jest Iwo Bender, publicysta współpracujący m.in. z "Gazetą Polską". Dziennikarze stacji telewizyjnej, pracujący przy programach pasma "Poland Daily" zapewniają jednak natemat.pl, że nie mają nic wspólnego z portalem. Telewizja i portal to są dwa oddzielne byty. Nawet nie wiem, kto tam pisze i w jaki sposób te teksty są sprawdzane – mówi jeden z pracowników stacji.

Po tym, jak o wpadkach stało się głośno, portal zaczął wymieniać te, z których najbardziej kpili internauci. Zamiast więc choćby "for bagnets", mamy już informację pod tytułem "Oficjalne obchody 189 rocznicy powstania".