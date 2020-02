"Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą" - napisała na Twitterze Zuzanna Falzmann.

Jak twierdzi "Press", dziennikarka ma pracować w PKN Orlen, jednak ani ona, ani koncern nie chcą zdradzić, na jakim stanowisku będzie pracować.

Zuzanna Falzmann od 2008 była korespondentką Polsat News w USA, a od 2016 do 2019 relacjonowała wydarzenia w Stanach dla TVP. Potem prowadziła Panoramę.

To nie pierwszy taki transfer od publicznego nadawcy do państwowego koncernu. Jak przypomina "Press", w lutym 2018 Ewa Bugała przeszła z TVP do PKN Orlen. Po tym, gdy została dyrektorem biura komunikacji korporacyjnej, wybuchła medialna burza. PO dwóch dniach dziennikarka zrezygnowała z pracy, a potem wróciła do TVP.