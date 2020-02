Reklama

W najbliższy poniedziałek w warszawskiej siedzibie TVP odbędzie się spotkanie kierownictwa telewizji z przedstawicielami związków zawodowych. Jak się dowiedział "Dziennik Gazeta Prawna”, chodzi o zwolnienia grupowe.

W sygnowanym przez prezesa TVP Jacka Kurskiego piśmie z piątku 28 lutego zawiadomiono, że celem zebrania "będzie odbycie konsultacji w związku z prawdopodobną koniecznością przygotowania spółki i strony społecznej do przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników Telewizji Polskiej”.

Z Jakiem Kurskim nie udało nam się skontaktować telefonicznie. Prezesa i biuro prasowe TVP spytaliśmy mailowo, jak realna jest groźba zwolnień grupowych i le osób miałyby one objąć. A także, czy ten plan ma związek z 2 mld zł rekompensaty budżetowej – i czy TVP odstąpi od zwolnień, gdy uzyska rekompensatę.

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Los rekompensaty jest teraz w rękach prezydenta Andrzeja Dudy, który do 6 marca musi zdecydować, czy podpisze ustawę przekazującą telewizji i spółkom radia publicznego w tym roku 1,95 mld zł z budżetu państwa – w formie obligacji – tytułem rekompensaty za osoby zwolnione z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Rząd PiS w ten sposób zasila media publiczne od 2017 r. Wyniki finansowe TVP z ostatnich lat wskazują, jak bardzo telewizja uzależniła się od tych środków. Jak pisaliśmy w DGP, po trzech kwartałach 2019 r. telewizja zanotowała wprawdzie 1,8 mld zł przychodów (o 21 proc. więcej niż rok wcześniej), a jej zysk netto wzrósł do 159,4 mln zł. Problem w tym, że wzrost był przede wszystkim skutkiem transferów z państwowej kasy.

Mimo to TVP stale zwiększa koszty. O ile jeszcze w 2017 r. wynosiły one 1,69 mld zł, to w 2018 r. przekroczyły 2,07 mld zł – a kolejne ok. pół miliarda więcej spółka postanowiła wydać w 2019 r.

Główną pozycją kosztów TVP są wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – na 2019 r. były planowane w kwocie ponad 640 mln zł, czyli 20 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wynika to m.in. ze wzrostu zatrudnienia: na koniec września 2019 r. było w telewizji 2824 pracowników – 80 więcej niż w 2018 r. Prawie 28 nowych etatów dostali dziennikarze.

Spotkanie dotyczące zwolnień grupowych ma się odbyć 2 marca o godz. 14.