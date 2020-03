Od początku nikt z szefostwa Trójki ani Polskiego Radia nie podawał przyczyn zwolnienia dziennikarki. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, w poniedziałek w południe szefostwo anteny spotkało się z dziennikarzami redakcji muzycznej Trójki. Dziennikarze chcieli poznać powody zwolnienia Anny Gacek, lecz nie podano im ich.

Piotr Stelmach z redakcji muzycznej Trójki do Anny Gacek zwrócił się w poniedziałek na Faceboooku. - Dziewiętnaście lat w jednej Redakcji. "Trójkowy Ekspres". "Atelier". "Aksamit". "W Tonacji Trójki". "Do południa". Czternaście lat razem przy "Offensywie", trzynaście przy "Myśliwieckiej 3/5/7", dziewięć przy "Męskim Graniu". Aniu, przepraszam. Dziękuję. Za WSZYSTKO. Gdybyś czegokolwiek potrzebowała i gdybym mógł lub umiał pomóc - jestem - napisał.

Anna Gacek, która przez 19 lat pracowała dla Programu Trzeciego Polskiego Radia otrzymała wypowiedzenie. - Decyzją prezes Polskiego Radia, nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki – poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych dziennikarka.

Gacek podzieliła się zdjęciem celebrującym 19-lecie współpracy z radiem.

"To zdjęcie z wczoraj. Z kolacji celebrującej 19 wspaniałych lat, które spędziłam w Programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś nie usłyszymy się w Aksamicie. Jutro nie będzie mnie w Tonacji. W czwartek nie poprowadzę Do Południa. Decyzją Prezes Polskiego Radia - ze skutkiem natychmiastowym - nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki" – napisała Gacek.

"Żegnam się dziś z Programem Trzecim. To była moja pierwsza praca. Nie znam dorosłego życia bez pracy w Trójce. Jestem teraz mieszanką skrajnych emocji, od dumy z wszystkiego co osiągnęłam, po lęk o przyszłość. Wiem jednak, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. I wiecie co? Jestem tym podekscytowana.

Cheers!" – zakończyła dziennikarka.

Sytuację komentuje Monika Kuś z biura prasowego Polskiego Radia.

Zarząd Polskiego Radia wraz z dyrektorami anten finalizuje prace nad wiosennymi ramówkami, które zostaną wprowadzone po unormowaniu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Szykowane zmiany we wszystkich programach są odpowiedzią na zgłaszane przez słuchaczy, propozycje uatrakcyjnienia audycji – powiedziała dla serwisu Wirtualnemedia.pl Monika Kuś.

Odcięłam się, wszystko to już dzieje się poza mną. Zabrałam z Trójki najcenniejszą „rzecz”: wiernych słuchaczy, z którymi - jestem pewna - już wkrótce gdzieś się usłyszę. Tymczasem jedyna rzecz, jakiej słucham od kilku dni z przyjemnością, to dzwonek telefonu, dzwoniącego z nowymi zawodowymi ofertami – skomentowała swoje zastępstwo zwolniona dziennikarka Anna Gacek w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.