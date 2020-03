Maciej Łopiński przejął obowiązki Jacka Kurskiego, którego z funkcji prezesa TVP odwołała Rada Mediów Narodowych.

Według obliczeń "Faktu”, Łopiński, jako nowy szef będzie zarabiał ok. 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Do tego dochodzą zarobki z zasiadania w radzie PZU, co razem daje kwotę ok. 35 tys. zł – czytamy na stronie dziennika "Fakt”.

Tymczasem prezydent w Polsce zarabia ok. 20 tys. zł brutto.