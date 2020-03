Brak wiedzy o rozwoju choroby skazuje nas na pełne niepokoju oczekiwanie. To nie jest łatwy czas dla Polaków. Tym ważniejsza jest pełna, rzetelna i wiarygodna informacja, którą przekazuje czytelnikom prasa – w wydaniach papierowych a także za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jej rola w czasie pandemii jest szczególna.

Tylko prasa dostarcza wiedzy pogłębionej, eksperckiej, opartej na wielu źródłach. Na dodatek, w przeciwieństwie do radia i telewizji, forma przekazu treści jest trwała, można do niej wielokrotnie wracać. Gazety i czasopisma docierają i powinny docierać do każdego zakątka kraju.

Dokładamy wyjątkowych starań, by tak właśnie było. Nie zrezygnowaliśmy z dyżurów dziennikarskich, nie godzimy się na obniżenie jakości naszej pracy, działamy wbrew wszelkim przeciwnościom. By jednak nasza praca była owocna, potrzebujemy współpracy czytelników.

Namawiamy do kupowania prasy, do podejmowania prenumeraty, do zapoznawania się z naszą ofertą online. Tam, gdzie nie dociera prasa papierowa, sugerujemy, by korzystać z wydań elektronicznych. Oferują je już niemal wszystkie tytuły. Przetrwamy w służbie dla Czytelnika tylko dzięki Czytelnikowi. To relacja nierozerwalna, a dziś wyjątkowo Wam i nam potrzebna.

Czytajmy prasę i walczmy o jakość informacji. [Prezes Izby Wydawców Prasy, Bogusław Chrabota]

Komentarz Krzysztof Jedlaka, redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"

Sprawdzona, zweryfikowana, rzetelna informacja jest zawsze bezcenna. W trudnych czasach – tym bardziej. Prasa, w tym oczywiście Dziennik Gazeta Prawna - taką informację codziennie zapewnia i gwarantuje. W każdym miejscu, również bez wychodzenia z domu – elektroniczną wersję gazety, pojedynczych egzemplarzy lub prenumeraty, każdy ma w zasięgu ręki. Wystarczy telefon, laptop, ipad, komputer. Fakenewsy i szum informacyjny to ostatnia rzecz, której nam teraz potrzeba.

