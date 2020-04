Chodzi o materiał o trudnej sytuacji księgarzy w czasie epidemii koronawirusa. Nagranie przeprowadzono w księgarni "Skrzynka na bajki”.

"Właściciel księgarni Piotr Kikta podczas sobotniej emisji programu >Zbliżenia< zauważył ocenzurowany element. Na jednej ze ścian wisiała niewielka, tęczowa flaga, która na antenie TVP stała się czarno-biała”, opisuje WP.pl.

Jest mi żal, że doszło do takiej sytuacji, a przecież nie o to w tym chodziło. Nie godzę się i nigdy nie zgodzę na cenzurę i zmienianie rzeczywistości w imię czyichś wyobrażeń - napisał księgarz na fanpage'u księgarni na Facebooku.

W rozmowie z TOk FM przyznał z kolei, że flaga to dla niego "symbol tego, że solidaryzuje się z wykluczanymi grupami, nie tylko z LGBT+".

Zmieniono jednak nie tylko kolor flagi, ale także fragment jego wypowiedzi, jak zauważył księgarz. Zażartował, że spakował do kartonu tytuły obowiązkowe tj. "Co to jest demokracja?", "Pusty las" i "Mały manipulator", ale w telewizji wycięto dwa ostatnie tytuły.

- Myślę, że jakiś gorliwy realizator zrobił to z przekonania albo ze strachu przed "górą". Wyszło żałośnie – dodał.

TVP 3 Bydgoszcz nie zabrała w tej sprawie głosu; materiał nie jest już dostępny w internecie.