"TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo. Sugestie, że jest inaczej, są fałszywe" - napisała na Twitterze ambasador Georgette Mosbacher.

Reklama

Ambasador USA nawiązała do ostatniej medialnej wojny, którą TVP wypowiedziała TVN. Od poniedziałku do czwartku w głównym wydaniu "Wiadomości” TVP pokazano pięć relacji krytykujących "Fakty” i TVN. Prywatna stacja wydała więc oświadczenie. Rolą dziennikarza jest uczciwa praca na rzecz widzów, a nie partii politycznej. To szczególnie ważne teraz, w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy Polacy potrzebują rzetelnej informacji. My nie pracujemy dla polityków, tylko dla naszych widzów i to państwo codziennie oceniają naszą pracę - powiedział na antenie TVN prowadzący "Fakty" Grzegorz Kajdanowicz.

Na wpis ambasador zareagował Mirosław Szczerba, doradca Lecha Wałęsy. Napisał on na Twitterze, że to stanowisko rządu USA, więc radzi kierownictwu "Wiadomości" "przemyślenie ataków na TVN24". To skomentował Jarosław Olechowski z TVP. "Dziennikarze Telewizji Polskiej są niezależni i nie poddają się naciskom politycznym. Niezależnie od tego kto wywiera tę presję" - napisał.