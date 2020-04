Wśród laureatów narody TV Republika znaleźli się też: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który otrzymał nagrodę w kategorii biznes, oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski, którego wyróżniono w kategorii kultura. Głosami widzów telewizji osobowością roku został minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu kapituły nagrody TV Republika z okazji 7. rocznicy powstania stacji, życzenia dla niej przesłał prezes PiS Jarosław Kaczyński. W liście skierowanym do redaktor naczelnej TV Republika Doroty Kani podkreślił, że ze stacją łączy go "pobratymstwo ideowe", "zestaw wartości i przekonań" oraz miłość do ojczyzny. Kaczyński w liście życzył też TV Republika sukcesów przez kolejne siedem lat. Podziękował też pracownikom stacji za trud i "za codzienną pracę w służbie prawdy i wolnej myśli".

Swoje słowa skierował do pracowników i odbiorców stacji premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił swoją radość z połączenia z "ludźmi, którym zależy na prawdzie". Premier ocenił, ze powołanie TV Republika było "aktem odwagi, determinacji i pójścia pod prąd". - Udało się to i to jest państwa zasługa, bo taka telewizja była i jest potrzebna. Odpowiedzieliście państwo na bardzo ważny deficyt w polskim życiu publicznym, na deficyt pluralizmu opinii - mówił Morawiecki.

- Nie da się ukryć, że im mocniej republika rosła w siłę, tym swobodna wymiana opinii też rosła w siłę. Tym bardziej rozszerzał się archipelag polskości - podkreślił premier. Zwrócił uwagę, że wszystkich laureatów nagrody łączy patriotyzm - ideał, który legł też u podstaw powstania TV Republika.

Prezydent Andrzej Duda - jak wyjaśnił w laudacji na cześć nagrodzonego Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" - otrzymał nagrodę w kategorii polityka, gdyż kapituła chciała nagrodzić pięć lat rządów "dobrej zmiany". - Na czele państwa stoi prezydent, a państwo przez pięć lat wygląda zupełnie inaczej - jest lepsze, sprawniejsze, bezpieczniejsze - podkreślił Sakiewicz.

Duda dziękując za nagrodę przyznał, że cieszy się, że dostrzeżono jego starania, by "wypełniać misję, którą powierzyli mu wyborcy". Podziękował też stacji za "ważną służbę", którą ta pełni, za "obiektywne i rzetelne informowania", za "odwagę w dążeniu do prawdy", za "dbałość o pluralizm opinii w debacie publicznej".

Wspomniał śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i całej delegacji, która zginęła 10 kwietnia 2010 r. Ocenił, że ta "tragedia była wstrząsem, który wiele osób doprowadził do zasadniczych przewartościowań" i na skutek którego "jeszcze więcej ludzi zaczęło troszczyć się o sprawy swojej republiki, swojej Rzeczpospolitej". Mówiąc o trwającej epidemii prosił widzów, by "nie tracili ducha". - Bądźmy razem - wezwał Duda.

Ogłaszając nagrodę telewidzów - osobowości roku - którą otrzymał szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, podkreślono, że "trudne czasy zawsze kreują nowych bohaterów", a Szumowski w trakcie trwania epidemii zyskał zaufanie Polaków i stał dziś symbolem walki o ich zdrowie. Redaktor naczelna TV Republika Dorota Kania, która przedstawiła sylwetkę ministra, życzyła mu w imieniu widzów stacji wygranej walki z koronawirusem.

Sam Szumowski dziękując za statuetkę przyznał, że traktuje ją jako symbol dla wszystkich, którzy "żyją w trudnych czasach epidemii" i pokazują, że "troska o drugiego człowieka jest rzeczą ważną".

- Wszyscy dostrzegamy wartość pomocy, wartość woluntaryzmu i tego, że każdy próbuje innym pomóc. Ta nagroda należy się tym wszystkim, którzy w czasach epidemii, w czasach bardzo trudnych pokazują, że dobro zwycięża nad złem, że życie zwycięży nad chorobą i pomagając sobie wzajemnie mamy szansę na lepszą przyszłość - powiedział Szumowski.

Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, otrzymał nagrodę w kategorii kultura, za swój dorobek naukowy oraz za kierowanie krakowskim muzeum narodowym z "przekonaniem, że Polska kultura wniosła ogromny wkład w budowę nowoczesnej Europy".

Szczerski przyznał, że chce, by nagroda posłużyła mu jako inspiracja do kolejnych projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych. Mówił o znaczeniu kultury narodowej we współczesnym świecie. - Historia nowoczesności w polskiej kultury wciąż jest nieopisana do końca, a jest ona tak samo istotnym elementem naszej tożsamości jak romantyzm, czy sarmatyzm - mówił Szczerski.

- Kultura polska nie jest regionalną wersją tego, co w świecie jest ważne. Przeciwnie, kultura polska ma w sobie cechy uniwersalne i uniwersalizm kultury zachodniej zawsze współtworzyła i tak o niej powinniśmy myśleć - dodał.

Jacek Sasin, który otrzymał nagrodę w kategorii biznes za to, że "trudnych czasach spoczęły na nim niełatwe obowiązki", podkreślił, że jest ona dla niego cenna, bo została mu przyznana przez środowisko, które "ceni szczególnie" - wymienił: "Gazetę Polską", TV Republika oraz portal Niezależna.pl.

- Nagrodę traktuję jako wyraz uznania nie tyle dla mnie, co dla decyzji o reaktywowaniu ministerstwa, które skupia nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, (...) ale również jako dowód uznania dla tej polityki, która mówi, że ważne jest, żeby państwo polskie zachowało swoje wpływy w gospodarce - powiedział Sasin.

Dodał, że nagrodę odbiera też jako uznanie dla spółek Skarbu Państwa, które maja swój cel "nie tylko biznesowy, ale chcą też realizować swój cel społeczny", który wynika z tego, że są firmami polskimi a ich klientami są Polacy. Sasin podkreślił, że państwowe firmy "mają zobowiązanie" aby w "trudnych czasach" epidemii dawać wsparcie państwu i społeczeństwu. Przypominał, że firmy te - kiedy trzeba było pozyskiwać środki medyczne do walki z koronawirusem, wspierać służbę zdrowia, stanęły na wysokości zadania. Wymienił: Orlen, KGHM, Lotos, PKO S.A., PKO BP i Totalizator Sportowy.

- Wszystkie spółki uczestniczyły w tym ogromnym dziele i przekazały środki finansowe przekraczające już 100 mln zł - podkreślił. Ocenił też, że bez udziału spółek Skarbu państwa nie byłoby dziś sukcesu w walce epidemią - "tego co nas cieszy, że ta skala epidemii, przynajmniej jak dotychczas nie jest tak wielka jak w innych krajach europejskich".

- Patriotyzm gospodarczy to jest coś, co powinno cechować nasze wszystkie działania. (...) Kapitał ma narodowość, w trudnych czasach widać to najlepiej - podkreślił wicepremier apelując jednocześnie do odbiorców, by kupowali polskie produkty.

Artystyczną oprawę gali zapewnili rodzina Pospieszalskich oraz Krzysztof Cugowski, były wokalista Budki Suflera, którzy przedstawili premierowe aranżacje polskich utworów.