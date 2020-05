Ta sytuacja w Trójce to jakiś mrożkowski nonsens, coś absurdalnego - ocenił w TOK FM Włodzimierz Cimoszewicz.

Jakiś gorliwy głupek, myśląc, że robi dobrze, zrobił PiS-owi niedźwiedzią przysługę. Ale to się trzyma logiki tego wszystkiego, co się w naszym kraju dzieje - dodał były premier i szef resortu spraw zagranicznych.

Polska nie jest już państwem praworządnym. Stwierdzam to stanowczo. To nie jest jakaś tam teza polityczna. To jest do udowodnienia - ocenił w TOK FM polityk.

Były premier przypomniał, że w ciągu kilku dni Komisja praw człowieka w Parlamencie Europejskim przyjmie raport o Polsce.

To jest raport niezwykle krytyczny. Bardzo ostry. Oczywiście PiS może wzruszyć ramionami i powiedzieć "co to nas obchodzi". Tyle że to wyraża pogląd nie tylko eurodeputowanych, ale także rządów i opinii publicznej w ogromnej większości państw europejskich - wyjaśniał w TOK FM Cimoszewicz.

Polska jest symbolem niszczenia demokracji i podstawowych wartości zjednoczonej, demokratycznej Europy. Będziemy za to płacić ogromną cenę polityczną i finansową – przestrzegał w TOK FM były premier.