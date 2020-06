Rada Mediów Narodowych przyjęła w niedzielę trzy uchwały. Jedną określającą, że Zarząd TVP jest trzyosobowy, drugą uchylającą powołanie 22 maja Jacka Kurskiego na członka Zarządu TVP oraz trzecią ponownie powołującą go do Zarządu spółki.

Powodem takiego działania były wątpliwości co do pierwszej procedury powołania Kurskiego do Zarządu TVP. RMN uchwałą z 22 maja zmieniła liczbę członków Zarządu TVP z trzech na czterech, a według statutu spółki Zarząd TVP liczy od jednej do trzech osób.

W piątek rezygnację z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej złożyła Marzena Paczuska.

Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl Kurski ma w zarządzie nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną i TVP Sport.

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go RMN.

Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. Kurski został wtedy doradcą Zarządu TVP.