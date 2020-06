"Wiadomości" TVP w mediach społecznościowych pokazały wyniki sondażu, który został przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl

Z danych sondażu wynikało, że na Andrzeja Dudę głosowałoby 40 proc. osób. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z 29 proc. poparcia. Szymon Hołownia uzyskał 15 proc. głosów, Krzysztof Bosak — 7 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń uzyskali po 4 proc. głosów.

Jednak według "Wiadomości” prezydent uzyskał, aż 70 proc. poparcia. Błąd ten został już naprawiony.

Sprawę postanowił skomentować Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc.

"Holecka szczęściem pijana. "Wiadomości” TVP opublikowały w internecie ranking prezydencki, z którego wynika, że Polaków jest 121 procent. Dawno temu mówiło się, że coś jest "zrobione na 102”, ale teraz wszystko za rządów PiS musi być większe, więc jest już "zrobione na 121”. Jak widać po tych kreatywnych mocno obliczeniach, zrobić można wszystko, a nawet więcej" — napisał Skiba na Facebooku.

"Są dwa warianty tej żałosnej wpadki. Albo załoga »Wiadomości« była nieźle zrobiona, bo procenty były, ale nie w rankingu, tylko w wódce, co ją wypili, bo na trzeźwo to już trudno tych złodziei popierać, albo jest to działanie świadome, obliczone na piorunujący efekt i wiarę, że wyborca PiS uwierzy, że może nas być nawet i 150 procent. Tak czy inaczej, gratulacje! U Putina macherzy od manipulacji nie takie numery robili!" — ocenił wpadkę muzyk.